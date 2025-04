Dubbi e tour de force: l'Inter è chiamata a fare l'Inter

Il ko di Bologna e l'addio al Triplete hanno ribaltato giudizi e convinzioni, ma l'Inter resta l'Inter: ora, però, è chiamata a dimostrarlo.

Il calcio, si sa, è volubile. Sia in termini di rose e schemi, che di giudizi.

E allora succede che se fino a pochi giorni fa l'Inter era data da tutti sul tetto d'Italia e d'Europa, oggi ci ritroviamo a parlare di una squadra che sembra aver perso entusiasmo e certezze.

Così proprio non è, occorre equilibrio, perché i nerazzurri sono giunti a fine aprile in corsa su tutto ed ora - pur ritrovandosi privi della possibilità di centrare il Triplete - hanno l'occasione e il dovere di dimostrare che i giudizi pre-Bologna erano corretti e veritieri. Di sicuro, però, Lautaro e soci dovranno far parlare il campo.