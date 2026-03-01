Goal.com
D'AmbrosioGetty Images
Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai, nel sottoscala di un amico: "Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa"

L'ex giocatore dell'Inter si trova negli Emirati insieme alla sua famiglia e fa i conti con la rappreseglia iraniana in seguito all'attacco di Stati Uniti e Israele.

C'è anche Danilo D'Ambrosio, ex giocatore di Torino e Inter, tra gli italiani presenti a Dubai e testimoni loro malgrado della contro-offensiva iraniana in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele. 

In vacanza con la famiglia, il 37enne napoletano ha raccontato la paura per i missili, i detriti e la corsa in cantina una volta scattato l'allarme. "Per fortuna stiamo tutti bene, terrorizzati ma bene" racconta D'Ambrosio a Sky, al telefono da Dubai. 

"Ci troviamo in vacanza, eravamo all’Atlantis fino a qualche ora fa. La situazione è sotto controllo fino a un certo punto, perché qualche ora fa sui telefoni di tutti noi ci sono stati due-tre alert. Adesso parlo anche a bassa voce perché ci troviamo nel sottoscala di una casa di un nostro amico: siamo venuti qui perché verso le 16 di Dubai ci sono stati tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa mentre eravamo in spiaggia. Il panico totale, soprattutto dei bambini". 

  • LA FUGA

    "Abbiamo preso l’occorrente e siamo venuti a casa di quest’amico, perché ci hanno consigliato di non stare in alcune strutture" ha continuato D'Ambrosio, che insieme alla famiglia è dovuto fuggire verso un luogo più sicuro.

    "Fino a qualche ora fa la situazione era abbastanza tranquilla, sentivamo gli aerei ma eravamo abbastanza tranquilli, poi l’alert ci ha costretti a passare la notte nel sottoscala. Da quello che so anche la ‘Vela’ è stata colpita da un drone".

    Dovevamo partire questa domenica ma l’aeroporto è stato chiuso. E' una situazione preoccupante, soprattutto per chi non è abituato a vivere queste situazioni”.

  • LA SITUAZIONE A DUBAI

    L'attacco di Stati Uniti e Israele a Iran, che ha portato all'uccisione della Guida Suprema Khamenei, ha portato l'Iran a rispondere con una rappresaglia in tutta la regione.

    Le monarchie del Golfo avevano chiesto alla Casa Bianca di evitare un attacco contro l’Iran, così da evitare di essere trascinati nel conflitto con rappresaglie da parte di Teheran. Droni-kamikaze e missili, così, hanno investito anche zone turistiche, aree residenziali e basi militari a Dubai.

    Le Palm Island, isola del lusso locale e tra le maggiori attrazioni di Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, sono state colpite dai missili e dai detriti derivanti dall'intercettazione degli stessi.

