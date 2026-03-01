Danilo D'Ambrosio bloccato a Dubai, nel sottoscala di un amico: "Tre droni ci sono scoppiati praticamente in testa"

C'è anche Danilo D'Ambrosio, ex giocatore di Torino e Inter, tra gli italiani presenti a Dubai e testimoni loro malgrado della contro-offensiva iraniana in seguito agli attacchi di Stati Uniti e Israele.
In vacanza con la famiglia, il 37enne napoletano ha raccontato la paura per i missili, i detriti e la corsa in cantina una volta scattato l'allarme. "Per fortuna stiamo tutti bene, terrorizzati ma bene" racconta D'Ambrosio a Sky, al telefono da Dubai.
"Ci troviamo in vacanza, eravamo all’Atlantis fino a qualche ora fa. La situazione è sotto controllo fino a un certo punto, perché qualche ora fa sui telefoni di tutti noi ci sono stati due-tre alert. Adesso parlo anche a bassa voce perché ci troviamo nel sottoscala di una casa di un nostro amico: siamo venuti qui perché verso le 16 di Dubai ci sono stati tre droni che ci sono scoppiati praticamente in testa mentre eravamo in spiaggia. Il panico totale, soprattutto dei bambini".