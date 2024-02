Drogba protagonista di Nigeria-Costa d'Avorio: porta la coppa in campo ed è virale per la sua esultanza

Leggendario attaccante del Chelsea e dell'ultima Costa d'Avorio Campione d'Africa, Drogba ha rubato la scena prima, durante e dopo la finale.

Haller e Kessié hanno consegnato la Coppa d'Africa alla Costa d'Avorio, ma per gli spettatori a casa, davanti a qualsiasi schermo in giro per il mondo, Didier Drogba ha spesso rubato la scena. Ancora una volta l'ex attaccante del Chelsea e Campione d'Africa nel 2015, è stato elogiato per essere il massimo tifoso della sua rappresentativa, pronto a lasciarsi trasportare dalle emozioni della finale.

Drogba, attualmente presentatore del Pallone d'Oro e membro essenziale della selezione dei candidati, è apparso visibilmente deluso dopo il goal di Troost-Ekong che aveva regalato il vantaggio alla Nigeria e allo stesso modo indubbiamente felice per il pareggio di Kessié e la rete di Haller.

Proprio Drogba, rappresentante della Costa d'Avorio, aveva portato in campo la Coppa d'Africa e si è subito recato in campo dopo il triplice fischio finale per congratularsi con i connazionali Campioni del continente.