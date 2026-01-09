Dragusin nel mirino della Roma: sarebbe titolare? Dove giocherebbe nel 3-4-2-1 di Gasperini

Soltanto una presenza racimolata da Dragusin con la maglia del Tottenham, ma ciò non è da imputare a una scelta tecnica: il rumeno, infatti, è tornato a disposizione del tecnico Frank soltanto poche settimane fa.

La stagione del classe 2002 è iniziata in netto ritardo a causa della rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box fino a metà dello scorso mese: la prima convocazione è arrivata per la sfida persa in casa contro il Liverpool il 20 dicembre, mentre otto giorni più tardi è tornato in campo nel finale del derby londinese conquistato nella tana del Crystal Palace.