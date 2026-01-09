Dragusin nel mirino della Roma: sarebbe titolare? Dove giocherebbe nel 3-4-2-1 di Gasperini

C'è anche la Roma sulle tracce di Radu Dragusin, vecchia conoscenza della nostra Serie A attualmente in forza al Tottenham in Inghilterra.
L'ex Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa è uno dei nomi finiti al centro dell'interesse giallorosso per dare manforte al reparto difensivo: la più classica delle occasioni di mercato a un costo più o meno contenuto.
La Roma pensa a Dragusin, ma nelle gerarchie di Gasperini che posizione occuperebbe il difensore rumeno? Sarebbe titolare oppure no? Dove giocherebbe in caso di approdo nella Capitale.