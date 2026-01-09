Pubblicità
Dragusin TottenhamGetty
Vittorio Rotondaro

Dragusin nel mirino della Roma: sarebbe titolare? Dove giocherebbe nel 3-4-2-1 di Gasperini

La Roma pensa all'ex Juventus per rinforzare la difesa: l'agente ha confermato l'interesse del club giallorosso.

C'è anche la Roma sulle tracce di Radu Dragusin, vecchia conoscenza della nostra Serie A attualmente in forza al Tottenham in Inghilterra.

L'ex Juventus, Sampdoria, Salernitana e Genoa è uno dei nomi finiti al centro dell'interesse giallorosso per dare manforte al reparto difensivo: la più classica delle occasioni di mercato a un costo più o meno contenuto.

La Roma pensa a Dragusin, ma nelle gerarchie di Gasperini che posizione occuperebbe il difensore rumeno? Sarebbe titolare oppure no? Dove giocherebbe in caso di approdo nella Capitale.

  • LE PAROLE DELL'AGENTE

    Ai microfoni di 'Digisport', il procuratore Florin Manea ha confermato la presenza del suo assistito all'interno dei radar romanisti.

    "La Roma ha espresso un interesse e c'è un altro club: non posso rivelarlo, ma non è italiano".

    Dichiarazioni che lasciano uno spiraglio per un ritorno in Italia, magari in prestito con diritto di riscatto: è questa la formula, secondo quanto riferito da 'Sky Sport', con cui la Roma vorrebbe provare ad acquistare Dragusin in questa sessione di calciomercato.

  • I NUMERI DI DRAGUSIN IN STAGIONE

    Soltanto una presenza racimolata da Dragusin con la maglia del Tottenham, ma ciò non è da imputare a una scelta tecnica: il rumeno, infatti, è tornato a disposizione del tecnico Frank soltanto poche settimane fa.

    La stagione del classe 2002 è iniziata in netto ritardo a causa della rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box fino a metà dello scorso mese: la prima convocazione è arrivata per la sfida persa in casa contro il Liverpool il 20 dicembre, mentre otto giorni più tardi è tornato in campo nel finale del derby londinese conquistato nella tana del Crystal Palace.

  • DOVE GIOCHEREBBE DRAGUSIN ALLA ROMA

    Il modulo di Gasperini lo conosciamo ormai tutti: 3-4-2-1 che sta caratterizzando l'esperienza in giallorosso dopo i grandi risultati ottenuti nei nove anni alla guida dell'Atalanta.

    In questo sistema di gioco, Dragusin tornerebbe utile in particolare come 'braccetto' destro oppure in qualità di centrale, ruolo quest'ultimo che però lo vedrebbe più 'bloccato' rispetto alla prima possibilità.

    Sul centro-destra, in effetti, il rumeno sarebbe libero di sganciarsi e di far valere le proprie doti tecniche e fisiche, che spesso hanno portato i loro frutti in termini di apporto alla causa offensiva.

  • DRAGUSIN TITOLARE ALLA ROMA?

    Alla Roma, almeno inizialmente, per Dragusin non ci sarebbe spazio all'interno dell'undici titolare che, per quanto riguarda la difesa, è da tempo scolpito.

    Gasperini ha trovato la quadra con la catena di destra formata da Celik e da Mancini in posizione più arretrata, mentre per il ruolo di centrale avrebbe un pessimo avversario come Ndicka, pronto a riprendersi il posto una volta rientrato dal Marocco dove è in scena la Coppa d'Africa.

