Colpo a sorpresa per la Fiorentina: il club viola ha chiuso nelle scorse ore per il ritorno in Serie A di Radu Dragusin dal Tottenham. Come riporta Sky, c'è l'accordo verbale per la chiusura dell'affare: il centrale romeno arriva prestito con obbligo di riscatto.
Getty Images Sport
Dragusin alla Fiorentina, affare fatto: la formula dell'operazione e quanto spendono i viola
Pubblicità
LE CIFRE
Il club viola ha trovato l'accordo sulla base di un prestito a 1,5 milioni, con il riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5. Il direttore sportivo viola Fabio Paratici ritrova dunque il difensore romeno dopo averlo portato al Tottenham dal Genoa nel 2024.
Segui GOAL su Google
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.