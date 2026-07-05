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Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Redazione Goal

Dragusin alla Fiorentina, affare fatto: la formula dell'operazione e quanto spendono i viola

Fiorentina
Calciomercato

Il centrale rumeno arriva dal Tottenham e ritrova Fabio Paratici.

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Colpo a sorpresa per la Fiorentina: il club viola ha chiuso nelle scorse ore per il ritorno in Serie A di Radu Dragusin dal Tottenham. Come riporta Sky, c'è l'accordo verbale per la chiusura dell'affare: il centrale romeno arriva prestito con obbligo di riscatto.

  • LE CIFRE

    Il club viola ha trovato l'accordo sulla base di un prestito a 1,5 milioni, con il riscatto legato al verificarsi di determinate condizioni fissato a 17,5. Il direttore sportivo viola Fabio Paratici ritrova dunque il difensore romeno dopo averlo portato al Tottenham dal Genoa nel 2024.


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