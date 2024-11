Come funziona il draft della Kings League Italia 2025: il regolamento e come le squadre vengono composte dai dodici presidenti.

Nelle prime settimane del 2025 parte la prima edizione della Kings League Italia.

Il momento tanto atteso dagli appassionati è arrivato, con dodici squadre al via per provare a vincere il torneo nato in Spagna e ormai allargatosi a diverse nazioni.

Il primo passo per la Kings League 2025 è il draft di inizio anno, in cui i presidenti - tra cui Blur, Fedez, Marzaa e Grenbaud - sceglieranno la squadra che parteciperà alla competizione invernale.