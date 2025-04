Dove vedere Wrestlemania 41 in tv gratis: in Italia le giornate in chiaro, ma non in diretta

Sabato 19 e domenica 20 aprile Wrestlemania 2025 è disponibile in tv e streaming, anche gratis: ecco come vedere il grande evento.

Wrestlemania 41 è arrivato. Sabato 19 e domenica 20 aprile va in scena all'Allegiant Stadium di Paradise, Nevada, l'edizione 2025 dell'evento più importante della WWE e del wrestling mondiale.

Dopo lo show WWE di Bologna c'è grande attesa anche in Italia per Wrestlemania 41, in cui John Cena saluterà i suoi fans (dopo il turn hell) per l'ultima volta. Sia il 19 che il 20 aprile l'evento sarà visibile in tv e streaming in territorio italiano, gratis e in chiaro ma solamente in differita.

Nei primi giorni di aprile, infatti, è stata annunciata la trasmissione gratis per Wrestlemania 41, che sarà live nella notte italiana tra il 19 e il 20 e tra il 20 e il 21: per seguirlo in chiaro, però, bisognerà attendere ventiquattro ore.