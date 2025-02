Dove vedere Valencia-Barcellona oggi in tv in chiaro: diretta della Coppa spagnola gratis, scelto il canale

Barcellona contro Valencia per la Coppa del Re, live streaming dalle 21:00 o in tv gratis: si accende il Mestalla.

L'Atletico Madrid ha raggiunto tranquillamente le semifinali di Coppa del Re, i cugini del Real Madrid hanno avuto la meglio sul Leganes con difficoltà. Ora tocca al Barcellona scendere in campo questa sera per l'ultimo quarto che completerà così il quadro del prossimo turno.

Se il Barcellona supererà il turno affronterà proprio il Real Madrid, in un Clasico ultimamente e totalmente nelle mani della squadra di Flick. Reduce da due brutte sconfitte contro i blaugrana, i Blancos di Ancelotti sperano di potersi prendere una rivicina nel match dei match qualora arrivasse il passaggio alle semifinali della Coppa spagnola.

Stasera Valencia-Barcellona è di scena al Mestalla alle 21:30, visibile in televisione gratis e in chiaro per tutti. La partita dei catalani è inoltre disponibile in streaming per chiunque decidesse di seguirla dal vivo.