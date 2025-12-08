Getty Images
Dove vedere Torino-Milan oggi in tv, anche gratis su Dazn? Scelti i canali, live su Sky e NOW
Pubblicità
TORINO-MILAN IN CHIARO E GRATIS QUESTA SERA?
La partita tra Milan e Torino non è tra quelle trasmesse su Dazn anche senza abbonamento.
Nel corso della stagione l'emittente propone alcune partite in diretta gratis e in chiaro per tutti, ma non è il caso di Torino-Milan di scena questa sera alle ore 20:45.
COME VEDERE TORINO-MILAN SU DAZN
DAZN propone tutta la Serie A in diretta tv e streaming, compresa dunque Torino-Milan.
Alle 20:45 calcio d'avvio della partita all'Olimpico Grande Torino: il match è visibile su DAZN tramite cellulare, tablet, console per videogiochi, pc, Firestick e Chromecast.
Prima della gara, così come al termine della stessa, saranno disponibili approfondimenti e interviste da Torino e dagli studi di DAZN.
- PubblicitàPubblicità
I CANALI SKY E NOW PER TORINO-MILAN
Torino-Milan è tra le tre partite di giornata disponibili anche attraverso l'abbonamento a Sky o NOW.
Per seguire la partita di oggi su Sky Go, NOW o Sky basta accedere ai canali 201, 202, 214 e 251, ovvero Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (con una tv 4K) e Sky Sport.
In giornata sono live anche Pisa-Parma e Udinese-Genoa, in questo caso però solo su DAZN o tramite Sky qualora sia stata attivata l'offerta Zona DAZN.
LA GUIDA TV DI OGGI: NON SOLO TORINO-MILAN
14.30 Ascoli-Forlì (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Lecco-Alcione (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Virtus Verona-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Carpi-Vis Pesaro (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Albinoleffe-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
15.00 Pisa-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Venezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Frosinone-Juve Stabia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Mantova-Reggiana (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Monza-Sudtirol (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Padova-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Giana Erminio-Triestina (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.15 Bari-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
18.00 Udinese-Genoa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.00 Amburgo-Colonia (Bundesliga femminile) - DAZN
19.30 Virtus Entella-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Brackley Town-Burton Albion (FA Cup) - DAZN
20.30 Malaga-Saragozza (Segunda Division) - DAZN
20.45 Torino-Milan (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Wolverhampton-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT ARENA e NOW
21.00 Osasuna-Levante (Liga) - DAZN
21.00 Gimnasia La Plata-Estudiantes (Campionato argentino) - SOLOCALCIO e COMO TV
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità