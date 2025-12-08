Dove vedere Torino-Milan oggi in tv, anche gratis su Dazn? Scelti i canali, live su Sky e NOW

DAZN propone tutta la Serie A in diretta tv e streaming, compresa dunque Torino-Milan.

Alle 20:45 calcio d'avvio della partita all'Olimpico Grande Torino: il match è visibile su DAZN tramite cellulare, tablet, console per videogiochi, pc, Firestick e Chromecast.

Prima della gara, così come al termine della stessa, saranno disponibili approfondimenti e interviste da Torino e dagli studi di DAZN.