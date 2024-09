Svizzera vs Spagna

Svizzera contro Spagna nella seconda giornata di Nations League: ecco dove è possibile vedere il match in chiaro.

Spagna in campo per la seconda giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League. I campioni d'Europa in carica faranno visita alla Svizzera.

Nella prima giornata gli elvetici hanno incassato una netta sconfitta per 2-0 contro la Danimarca, mentre la formazione di De La Fuente non è andata oltre lo 0-0 con la Serbia.

Le due squadre si affronteranno allo Stade de Geneve con calcio d'inizio alle ore 20.45.