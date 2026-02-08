Getty Images Sport
Dove vedere il Super Bowl oggi in tv: in chiaro dalle 00:15 il grande evento dello sport americano
Pubblicità
SUPER BOWL STASERA: IL CANALE PER LA DIRETTA
Su Italia 1, dunque attraverso il canale 6 del digitale terrestre o il 106 via decoder Sky, il Super Bowl è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti questa notte, a partire dalle 00:15, dunque quando sarà già lunedì 9 febbraio.
La gara tra Seattle Seahawks e New England Patriot si può vedere anche sull'app e il sito di Mediaset Infinity, registrandosi o inserendo i propri dati, o in alternativa direttamente sul sito ufficiale di Sport Mediaset.
Il Super Bowl 2026 è comunque disponibile anche sul sito e sull'app di Dazn per tutti gli abbonati.
HALF-TIME SHOW, OSPITE E ORARIO
Reduce dal successo nei Grammy Adwards (gli Oscar della musica), il cantante reggaeton Bad Bunny, probabilmente il più noto artista mainstream del momento, si esibirà durante l'half-time show, l'evento tra il secondo e il terzo tempo da 15 minuti che come di consueto è l'altro grande spettacolo del Super Bowl oltre al match in sè.
Essendo previsto tra i due tempi, l'Half-time show con l'esibizione di Bad Bunny dovrebbe andare in scena tra le 2:00 e le 2:30 di stanotte.
Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, torna nello show di metà tempo sei anni dopo aver condiviso il palco con Shakira e Jennifer Lopez.
- PubblicitàPubblicità
I TROFEI DI PATRIOTS E SEAHAWKS
Insieme ai Pittsburgh Steelers, i New England Patriots sono la franchigia con più Super Bowl vinti: questa notte il team di Boston può raggiungere quota sette, staccando i rivali come numeri uno assoluti di sempre in termini di vittorie.
Anche i Seattle Seahawks hanno già vinto il Super Bowl, ma a differenza dei Patriots in una sola occasione: a fronte di due sconfitte (cinque per gli avversari odierni) è arrivato un successo, precisamente nel 2014.
L'ultimo Super Bowl giocato dai Patriots risale al 2019, quando sconfissero i Los Angeles Rams per 13-3, mentre i Seahawks non prendono parte all'evento più importante dello sport americano dal 2015, quando caddero proprio contro i New England.
Pubblicità