Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Super Bowl LX Opening NightGetty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere il Super Bowl oggi in tv: in chiaro dalle 00:15 il grande evento dello sport americano

Seattle Seahawks contro New England Patriot, negli Stati Uniti di scena l'evento più importanti d'America: la diretta del match e dell'half-time show anche gratis.

Pubblicità

  • SUPER BOWL STASERA: IL CANALE PER LA DIRETTA

    Su Italia 1, dunque attraverso il canale 6 del digitale terrestre o il 106 via decoder Sky, il Super Bowl è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti questa notte, a partire dalle 00:15, dunque quando sarà già lunedì 9 febbraio.

    La gara tra Seattle Seahawks e New England Patriot si può vedere anche sull'app e il sito di Mediaset Infinity, registrandosi o inserendo i propri dati, o in alternativa direttamente sul sito ufficiale di Sport Mediaset.

    Il Super Bowl 2026 è comunque disponibile anche sul sito e sull'app di Dazn per tutti gli abbonati.

    • Pubblicità

  • HALF-TIME SHOW, OSPITE E ORARIO

    Reduce dal successo nei Grammy Adwards (gli Oscar della musica), il cantante reggaeton Bad Bunny, probabilmente il più noto artista mainstream del momento, si esibirà durante l'half-time show, l'evento tra il secondo e il terzo tempo da 15 minuti che come di consueto è l'altro grande spettacolo del Super Bowl oltre al match in sè. 

    Essendo previsto tra i due tempi, l'Half-time show con l'esibizione di Bad Bunny dovrebbe andare in scena tra le 2:00 e le 2:30 di stanotte. 

    Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, torna nello show di metà tempo sei anni dopo aver condiviso il palco con Shakira e Jennifer Lopez.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I TROFEI DI PATRIOTS E SEAHAWKS

    Insieme ai Pittsburgh Steelers, i New England Patriots sono la franchigia con più Super Bowl vinti: questa notte il team di Boston può raggiungere quota sette, staccando i rivali come numeri uno assoluti di sempre in termini di vittorie.

    Anche i Seattle Seahawks hanno già vinto il Super Bowl, ma a differenza dei Patriots in una sola occasione: a fronte di due sconfitte (cinque per gli avversari odierni) è arrivato un successo, precisamente nel 2014.

    L'ultimo Super Bowl giocato dai Patriots risale al 2019, quando sconfissero i Los Angeles Rams per 13-3, mentre i Seahawks non prendono parte all'evento più importante dello sport americano dal 2015, quando caddero proprio contro i New England.

0