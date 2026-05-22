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Sudtirol-Bari senza diretta in chiaro: questa sera il playout di ritorno solamente in abbonamento
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I CANALI DELLA PARTITA
Come di consueto, anche Sudtirol-Bari che chiude il campionato di Serie B di entrambe si può guardare in diretta tv e streaming tramite Dazn, che trasmette l'intero torneo cadetto.
Oltre a Dazn, però, il match dei playout è disponibile anche sul canale LaBChannel, presente su OneFootball a costo di 9.90 euro al mese, o in alternativa di 49.99 per un anno.
Il match non è disponibile in chiaro o gratis, dunque solamente con un abbonamento sottoscritto in precedenza o direttamente in vista dello stesso.