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AS Bari v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Sudtirol-Bari senza diretta in chiaro: questa sera il playout di ritorno solamente in abbonamento

Serie B
Sudtirol vs Bari
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Dopo lo 0-0 dell'andata è tempo del match di ritorno: chi perde retrocede in Serie C, mentre la vincente potrà giocare anche nel prossimo campionato di Serie B.

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  • I CANALI DELLA PARTITA

    Come di consueto, anche Sudtirol-Bari che chiude il campionato di Serie B di entrambe si può guardare in diretta tv e streaming tramite Dazn, che trasmette l'intero torneo cadetto.

    Oltre a Dazn, però, il match dei playout è disponibile anche sul canale LaBChannel, presente su OneFootball a costo di 9.90 euro al mese, o in alternativa di 49.99 per un anno.

    Il match non è disponibile in chiaro o gratis, dunque solamente con un abbonamento sottoscritto in precedenza o direttamente in vista dello stesso.

    • Pubblicità
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