Dove vedere i sorteggi Champions oggi in chiaro: in tv e streaming il destino dell'Inter, dalle 12:00

Sorteggio Champions, l'Inter conoscerà la sua avversaria negli ottavi a partire dalle 12:00 di oggi: di fronte ai nerazzurri un'olandese.

L'unica italiana rimasta in gioco, l'Inter, aspetta di conoscere la propria avversaria negli ottavi di Champions League 2025. Eliminate Atalanta, Juventus e Milan, tocca alla squadra di Inzaghi provare ad avanzare nel torneo e magari vincere la competizione conquistata l'ultima volta nel 2010. Primo passo, i sorteggi.

Oggi, alle 12:00, l'Inter verrà sorteggiata contro una delle squadre arrivate dai playoff di Champions League e in particolare un'olandese: Feyenoord o PSV per i nerazzurri, che avrebbero potuto giocare anche contro Juventus o Milan qualora queste avessero avanzato nel torneo.

I tifosi dell'Inter e gli amanti della Champions (nonchè del sorteggio) possono vedere l'evento di Nyon sia in chiaro che in abbonamento, con diverse possibilità per assistervi in diretta tv e streaming.