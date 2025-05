Dove vedere Sinner oggi in tv al Roland Garros: in serata contro Rinderknech, dopo le 20:15

Sinner impegnato questa sera al Roland Garros, il torneo del tennista italiano comincia contro il padrone di casa Arthur Rinderknech.

Dopo il secondo posto casalingo agli Internazionali d'Italia, Jannik Sinner affronta il secondo torneo del Grande Slam nel corso del 2025. Vincitore in Australia, è tempo di confrontarsi con la Francia e il Roland Garros.

Avversario di Sinner, questa sera, è il padrone di casa Arthur Rinderknech, 29enne francese. Per il tennista italiano l'obiettivo di migliorare il suo massimo traguardo nel Roland Garros, ovvero le semifinali dello scorso anno.

A differenza degli Internazionali d'Italia, però, il Roland Garros non viene trasmesso in chiaro e gratis per tutti, ma bensì solamente tramite abbonamento. Compresa dunque, la sfida odierna tra Sinner e Rinderknech.