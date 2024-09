Sinner oggi in tv, dove vedere il Cina Open: anche gratis il 30 settembre? Orario e diretta streaming della gara dopo il caso Wada

Lunedì 30 settembre Sinner sfida Lehecka per i quarti del China Open: dove guardare l'evento in diretta tv e streaming.

Sconfitto Safiullin negli ottavi del Cina Open a Pechino, Jannik Sinner torna in campo per i quarti nella mattinata di oggi lunedì 30 settembre 2024. Di fronte al tennista italiano c'è Lehecka per guadagnare le semifinali del torneo ATP.

Investito dal caso Wada, ovvero dall'Agenzia mondiale antidoping che ha deciso di fare appello contro l'assoluzione di Sinner in merito al caso clostebol, Sinner giocherà sul cemento dell'Olympic Green Tennis Centre per provare a rispondere in campo alle accuse mosse.

Reduce dallo storico successo agli US Open, Sinner prova a fare suo un altro torneo per rimanere il numero uno al mondo.