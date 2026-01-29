Getty Images
Dove vedere Sinner oggi in tv contro Djokovic: si gioca per la finalissima dell'Australian Open
DIRETTA IN CHIARO DI SINNER-DJOKOVIC?
L'Australian Open è solamente in abbonamento, motivo per cui non è disponibile la diretta tv e streaming in chiaro e gratis per tutti.
Per seguire la sfida tra Sinner e Djokovic di questa mattinata (ore 9:30) è necessario avere un abbonamento a un servizio che contiene Eurosport.
COME GUARDARE LA GARA SINNER-DJOKOVIC
Disponibile su Eurosport, Sinner-Djokovic di questa mattina è dunque visibile attraverso diversi servizi.
Gli abbonati a Dazn, Sky e NOW possono selezionare semplicemente Eurosport tra i canali disponibili all'interno del proprio abbonamento (su Sky, Sky Go e NOW è il numero 210).
Chi è abbonato a Prime deve avere sottoscritto l'abbonamento separato a Eurosport, disponibile anche su Timvision e Discovery+.
SINNER-DJOKOVIC, I PRECEDENTI
Quella odierna tra Sinner e Djokovic è la sfida numero undici, con grande equilibrio nei precedenti.
Djokovic ha vinto quattro gare, mentre Sinner sei. Gli ultimi cinque precedenti hanno tutti sorrido al tennista italiano, mentre quello serbo aveva conquistato i primi tre.
Sinner non perde contro Djokovic dal 2023 e in particolare dalla finale delle ATP Finals di Torino.
L'AUSTRALIAN OPEN DI SINNER E DJOKOVIC
Doppiamente Campione in carica del singolare maschile all'Australian Open, avendo vinto sia nel 2025 che nel 2024, Sinner ha battuto Gaston, Duckworth, Spizzirri, il connazionale Darderi e Shelton per arrivare alle semifinali del torneo 2026.
Per Djokovic, invece, l'Australian Open ha fatto rima con i successi contro Martinez, Maestrelli, Van de Zandschulp, Mensik e Musetti: due italiani sconfitti in questi giorni, dunque, per il tennista serbo.
Djokovic è di gran lunga il tennista più vincente nella storia del singolare maschile all'Australian Open: nel corso degli anni ha portato a casa dieci trofei.
