Dove vedere Sinner oggi in tv: ATP Doha, l'italiano sfida Mensik nei quarti
SINNER GRATIS E IN CHIARO?
La gara dell'ATP di Doha non è visibile gratis. Il torneo di scena in questi giorni in Qatar non ha una programmazione in chiaro per tutti, ma bensì è disponibile solamente in abbonamento via Sky, Sky Go o NOW.
I CANALI PER SINNER-MENSIK
Il quarto tra Sinner e Mensik, previsto alle 18:40 di oggi sul campo principale del torneo ATP, si può guardare in diretta tv e streaming attraverso Sky, NOW o Sky Go.
I canali scelti per la trasmissione della gara di Sinner sono in particolare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, ovvero i numeri 201 e 203.
Dopo aver guadagnato 77.000 dollari con l'accesso ai quarti, Sinner si assicurerebbe il doppio (151.000) arrivando in semifinale. Il montepremi prevede che il finalista perdente ottenga 284.000 euro, mentre il vincitore dell'ATP di Doha porta a casa ben mezzo milione di euro.
IL TABELLONE DEL TORNEO
Qualora Sinner dovesse battere Mensik, tennista ceco attualmente sedicesimo al mondo, affronterà in semifinale il francese Arthur Fils, che ha già ottenuto il pass per il turno successivo.
Dall'altra parte è invece presente Carlos Alcaraz, impegnato nei quarti contro il russo Karen Chačanov: già qualificato in semifinale e presente dall'altra parte del tabellone un altro russo, ovvero Rublëv.
Lo scorso anno fu proprio Rublëv ad avere la meglio nel singolare femminile dopo aver battuto il britannico Draper.
SINNER HA MAI VINTO A DOHA?
Sinner non ha mai partecipato all'ATP di Doha prima del 2026. Al Complesso internazionale del tennis e squash Khalifa, in cui si disputa il torneo di tennis in questi giorni, il tennista altoetesino proverà ad aggiungere un altro alloro alla sua bacheca, in attesa di puntare al top assoluto con gli eventi del Grande Slam a Londra, Parigi e New York.
