Dove vedere la Serie B oggi gratis in tv: Carrarese-Catanzaro in chiaro alle 19 di stasera

Turno infrasettimanale in Serie A, questa sera anche una partita gratis per tutti: scelta la sfida tra Carrarese e Catanzaro.

  • CARRARESE-CATANZARO, COME VEDERLA GRATIS IN TV

    Gli abbonati a LaB Channel o a DAZN possono guardare la partita tra Carrarese e Catanzaro gratis in tv questa sera, ma il match è disponibile anche in diretta tv e streaming in chiaro.

    Per guardare il match delle 19:00, valido per il turno infrasettimanale, basta registrarsi gratuitamente a Dazn anche se non si dispone di un abbonamento a pagamento.

    Inserendo e-mail, nome e cognome è possibile seguire gli eventi gratis del portale, sia in fase di registrazione, sia qualora sia già stato fatto in precedenza, confermando dunque le proprie credenziali utilizzate in passato.

  • GUIDA TV, TUTTE LE PARTITE DI STASERA LIVE

    19.00 Carrarese-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    19.00 Rayo Vallecano-Oviedo (Liga) - DAZN

    20.00 Zona Serie B - DAZN

    20.00 Bari-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Frosinone-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.00 Palermo-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.30 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT UNO e NOW

    20.30 Brighton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.30 Arezzo-Ternana (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW

    20.30 Sambenedettese-Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    20.30 Ravenna-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.30 Livorno-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.30 Torres-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    20.30 Pineto-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW

    20.30 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

    20.30 Manchester City-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

    20.30 Lorient-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV

    21.00 Lazio-Atalanta (Coppa Italia) - ITALIA 1

    21.00 Real Sociedad-Athletic (Coppa del Re) - DAZN

    21.00 Marsiglia-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV

    21.00 Aberdeen-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.15 Newcastle-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

  • PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE-CATANZARO

    CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso

    CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello

  • LA PARTITA D'ANDATA A CATANZARO

    Le due squadre si affrontano sei mesi dopo la partita d'andata andata in scena a Catanzaro, in cui i padroni di casa e la Carrarese hanno chiuso il match sull'1-1.

    Anche nell'ultimo match della scorsa annata il risultato finale è stato di fatto un pareggio, in quel caso per 2-2. Gli ospiti sono nuovamente in lotta per una promozione in Serie A, visti i 45 punti accumulati e il quinto posto, mentre i padroni di casa si trovano in una posizione di classifica (11esimi) a metà tra la possibilità di giocare i playoff e quella di disputare i playout per rimanere nella seconda serie.

