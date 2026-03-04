Dove vedere la Serie B oggi gratis in tv: Carrarese-Catanzaro in chiaro alle 19 di stasera

Gli abbonati a LaB Channel o a DAZN possono guardare la partita tra Carrarese e Catanzaro gratis in tv questa sera, ma il match è disponibile anche in diretta tv e streaming in chiaro.

Per guardare il match delle 19:00, valido per il turno infrasettimanale, basta registrarsi gratuitamente a Dazn anche se non si dispone di un abbonamento a pagamento.

Inserendo e-mail, nome e cognome è possibile seguire gli eventi gratis del portale, sia in fase di registrazione, sia qualora sia già stato fatto in precedenza, confermando dunque le proprie credenziali utilizzate in passato.