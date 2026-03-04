YouTube
Dove vedere la Serie B oggi gratis in tv: Carrarese-Catanzaro in chiaro alle 19 di stasera
CARRARESE-CATANZARO, COME VEDERLA GRATIS IN TV
Gli abbonati a LaB Channel o a DAZN possono guardare la partita tra Carrarese e Catanzaro gratis in tv questa sera, ma il match è disponibile anche in diretta tv e streaming in chiaro.
Per guardare il match delle 19:00, valido per il turno infrasettimanale, basta registrarsi gratuitamente a Dazn anche se non si dispone di un abbonamento a pagamento.
Inserendo e-mail, nome e cognome è possibile seguire gli eventi gratis del portale, sia in fase di registrazione, sia qualora sia già stato fatto in precedenza, confermando dunque le proprie credenziali utilizzate in passato.
GUIDA TV, TUTTE LE PARTITE DI STASERA LIVE
19.00 Carrarese-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
19.00 Rayo Vallecano-Oviedo (Liga) - DAZN
20.00 Zona Serie B - DAZN
20.00 Bari-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Frosinone-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Palermo-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Brighton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Arezzo-Ternana (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Sambenedettese-Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ravenna-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Livorno-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Torres-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Pineto-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.30 Manchester City-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
20.30 Lorient-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Lazio-Atalanta (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Real Sociedad-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Marsiglia-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Aberdeen-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.15 Newcastle-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE-CATANZARO
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zanon, Parlanti, Zuelli, Hasa, Rouhi; Finotto, Abiuso
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D'Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello
LA PARTITA D'ANDATA A CATANZARO
Le due squadre si affrontano sei mesi dopo la partita d'andata andata in scena a Catanzaro, in cui i padroni di casa e la Carrarese hanno chiuso il match sull'1-1.
Anche nell'ultimo match della scorsa annata il risultato finale è stato di fatto un pareggio, in quel caso per 2-2. Gli ospiti sono nuovamente in lotta per una promozione in Serie A, visti i 45 punti accumulati e il quinto posto, mentre i padroni di casa si trovano in una posizione di classifica (11esimi) a metà tra la possibilità di giocare i playoff e quella di disputare i playout per rimanere nella seconda serie.
