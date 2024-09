Dove vedere Serbia-Spagna in tv oggi gratis: diretta della prima partita di Nations League, streaming in chiaro

I campioni d'Europa della Spagna cominciano il proprio cammino in Nations League: come guardare il match stasera in tv.

Due mesi dopo la vittoria dell'Europeo ai danni dell'Inghilterra, la Spagna di De La Fuente scende in campo come Campione in carica del torneo, ma anche della Nations League. Ed è proprio con la nuova edizione del torneo che la Roja scende in campo dopo il successo di Euro 2024, decisa a confermarsi anche in questa competizione. Senza capitan Morata infortunato, la Spagna si affiderà alle sue giovani stelle che hanno condotto la squadra alla vittoria in Germania, da Nico Williams a Lamine Yamal. La Serbia padrona di casa, invece, spera di potersi rilanciare dopo il deludente Europeo: Jovic e tante attuali e vecchie conoscenze della Serie A vogliono partire in Nations League per il verso giusto. L'articolo prosegue qui sotto