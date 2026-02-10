Dove vedere lo sci di fondo oggi in tv: Olimpiadi del 10 febbraio, due canali per la diretta gratis e in chiaro
I CANALI PER LA DIRETTA DELLO SCI
I quarti e le semifinali dello sci di fondo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, maschile e femminile, si possono vedere in diretta su Rai 2, sul secondo canale del digitale terrestre o il 102 via decoder di Sky.
L'evento, dalle 11:30 in avanti, è disponibile anche in live streaming sull'app e il sito di Raiplay inserendo i propri dati di registrazione o effettuando una nuova registrazione.
La finale dello sci di fondo, sprint maschile e femminile, al via alle 13:15 viene invece trasmessa su Rai Sport al canale numero 58 del digitale terrestre, disponibile anche in questo caso su Raiplay.
Le Olimpiadi sono disponibili anche su Eurosport, in abbonamento, attraverso Prime Video, HBO Max, Discovery+, Dazn e Timvision.
GLI ITALIANI IN SEMIFINALE
Per quanto riguarda lo sprint femminile, hanno raggiunto la semifinale nello sci di fondo sia Caterina Ganz che Federica Cassol. Eliminata invece Nicol Monsorno.
Nello sprint maschile ben tre italiani hanno ottenuto il pass per le semifinali: oltre a Federico Pellegrino, ripescato, anche Simone Mocellini e Simone Dapra. Eliminato Elia Garp.
GLI ITALIANI IN FINALE
Niente da fare per Federica Cassol e Caterina Ganz, eliminate in semifinale e dunque impossibilitate a giocarsi una medaglia nello sprint femminile di sci di fondo.
Fuori dalla finale anche Simone Mocellini, Simone Dapra e Federico Pellegrino: nessun italiano in finale, dunque.
IL MEDAGLIERE DI MILANO-CORTINA
- Italia, 10 medaglie (2 oro, 2 argento, 6 bronzo)
- Giappone, 7 medaglie (2 oro, 2 argento, 3 bronzo)
- Norvegia, 6 medaglie (3 oro, 1 argento, 2 bronzo)
- Svizzera, 5 medaglie (3 oro, 1 argento, 1 bronzo)
- Austria, 4 medaglie (1 oro, 3 argento, 0 bronzo)
- Germania, 4 medaglie (1 oro, 1 argento, 1 bronzo)
