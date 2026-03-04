Dove vedere Sambenedettese-Ascoli oggi gratis in tv: i canali del Derby, in diretta

Il derby tra Samb e Ascoli di questa sera si può vedere attraverso la Rai, su Sky e su NOW.

Sambenedettese-Ascoli è disponibile in diretta tv e streaming in chiaro e gratis sul canale 58 del digitale terrestre. Su Raiplay, via app e sito ufficiale, basta scegliere Rai Sport tra le dirette disponibili.

Su Sky, Sky Go e NOW, invece, Samb-Ascoli è disponibile sul canale numero 252.