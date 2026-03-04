YouTube
Dove vedere Sambenedettese-Ascoli oggi gratis in tv: i canali del Derby, in diretta
Pubblicità
IL DERBY GRATIS IN TV QUESTA SERA?
La partita tra Sambenedettese ed Ascoli è visibile in chiaro e gratis per tutti, dunque non solo in abbonamento.
Derby di ritorno attesissimo dai tifosi delle due squadre, arriva dopo la partita d'andata terminata 1-0 per la squadra bianconera. In Coppa Italia Serie C, invece, la Sambenedettese ha conquistato il successo con il risultato di 2-1.
I CANALI PER GUARDARE SAMB-ASCOLI
Il derby tra Samb e Ascoli di questa sera si può vedere attraverso la Rai, su Sky e su NOW.
Sambenedettese-Ascoli è disponibile in diretta tv e streaming in chiaro e gratis sul canale 58 del digitale terrestre. Su Raiplay, via app e sito ufficiale, basta scegliere Rai Sport tra le dirette disponibili.
Su Sky, Sky Go e NOW, invece, Samb-Ascoli è disponibile sul canale numero 252.
- PubblicitàPubblicità
NON SOLO SAMB-ASCOLI: LE PARTITE DI STASERA IN TV
20.00 Bari-Empoli (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Frosinone-Pescara (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Juve Stabia-Sampdoria (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.00 Palermo-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.30 Diretta Gol Premier League - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Brighton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Arezzo-Ternana (Serie C) - SKY SPORT UNO e NOW
20.30 Sambenedettese-Ascoli (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Ravenna-Pianese (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Livorno-Perugia (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.30 Torres-Guidonia (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
20.30 Pineto-Forlì (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
20.30 Aston Villa-Chelsea (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
20.30 Manchester City-Nottingham Forest (Premier League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW
20.30 Lorient-Nizza (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Lazio-Atalanta (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Real Sociedad-Athletic (Coppa del Re) - DAZN
21.00 Marsiglia-Tolosa (Coppa di Francia) - COMO TV
21.00 Aberdeen-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV
21.15 Newcastle-Manchester United (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
23.00 Carabobo-Sporting Cristal (Copa Libertadores) - COMO TV
23.00 Blooming-San Antonio BB (Copa Sudamericana) - COMO TV
23.00 Caracas-Metropolitanos (Copa Sudamericana) - COMO TV
L'ULTIMO SAMB-ASCOLI IN CAMPIONATO
La partita tra Sambenedettese e Ascoli, in campionato, si gioca quarant'anni dopo l'ultimo match in casa della Samb.
Sambenedettese-Ascoli è terminata 1-1 nel 1985/1986, con un paregio registrato anche nel match precedente andato in scena, sempre in Serie B, nel 77/78 e nel 76/77.
Risultato di parità anche nel 1971/192 in Serie C, mentre la vittoria di una delle squadre in campionato e in casa della Samb risale oramai al 1970/1971, quando i padroni di casa ebbero la meglio per 2-0.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità