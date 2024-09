Dove vedere Romania-Lituania in tv oggi in chiaro: diretta gratis della Nations League alle 20:45 anche in streaming

UEFA Nations League C

Romania vs Lituania

Seconda partita della Romania nella nuova Nations League: dove vederla in diretta tv stasera, di fronte c'è la Lituania.

Dopo l'Europeo 2024 in Germania, non proprio esaltante, la Romania si è tuffata sulla Nations League 2024/2025, nella Lega C.

La squadra guidata da Mircea Lucescu, nuovamente ct del proprio paese, proverà a risalire nella B dopo la retrocessione dell'ultimo torneo.

Di fronte alla Romania c'è la Lituania, che nel gruppo 2 sembra essere il team più debole. Almeno sulla carta. Nella prima partita della giornata il Kosovo ha battuto 3-0 Cipro, portandosi così a tre punti e raggiungendo in classifica la squadra di Lucescu.