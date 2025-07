Dove vedere Roma-Kaiserslautern oggi in tv: diretta prevista, ma non in chiaro

Roma vs Kaiserslautern

La Roma di Gian Piero Gasperini sfida in amichevole il Kaiserslautern. Alle 18 il fischio d’inizio: dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Gian Piero Gasperini inizia a fare sul serio. Dopo i test contro il Trastevere e l’Unipomezia, la squadra giallorosa sfida il Kaiserslautern, formazione della seconda serie tedesca.

Tanta la curiosità per vedere all’opera i giallorossi: Gasperini in queste prime settimane di ritiro ha lavorato tanto sul piano tattico, ma per assimilare il suo calcio servirà tempo. Il tecnico però spera di ricevere già segnali incoraggianti.

La partita amichevole tra Kaiserslautern e Roma sarà trasmessa in diretta tv ma non in chiaro: tutte le info utili.