Roma Cagliari Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Roma-Cagliari oggi in tv: quattro canali per seguire la partita che chiude il lunedì

Dopo il pareggio della Juventus e la vittoria del Napoli, tocca alla Roma: questa sera affronta un Cagliari mai così in forma dall'estate, che ha tra l'altro avuto la meglio nella gara d'andata.

  • ROMA-CAGLIARI GRATIS QUESTA SERA?

    La partita tra Roma e Cagliari di oggi, al via alle ore 20:45 in quel dello Stadio Olimpico, non è disponibile in diretta gratis e in chiaro.

    Per vedere Roma-Cagliari occorre avere un abbonamento a Dazn, che trasmette il match tramite app e sito ufficiale, a Sky o NOW.

  • I CANALI SU SKY, SKY GO E NOW

    Oltre al 'canale' Dazn, Roma-Cagliari si può guardare tramite Sky, Sky Go e NOW.

    La partita di Roma è disponibile in particolare sui canali numero 202, 213 e 251, rispettivamente Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi è in possesso di una tv 4K) e Sky Sport.

    Prima di Roma-Cagliari ci saranno i consueti approfondimenti e le interviste ai protagonisti, che si ripeteranno anche dopo la conclusione dell'evento, intorno alle 22:40.

  • GUIDA TV, NON SOLO ROMA-CAGLIARI

    18.30 Atalanta-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.30 Racing Santander-Mirandes (Segunda Division) - DAZN

    20.45 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Villarreal-Espanyol (Liga) - DAZN

    21.45 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN

  • PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.

  • CAGLIARI-ROMA, IL TABELLINO DELL'ANDATA

    La Roma ospita il Cagliari dopo aver perso la partita d'andata, decisa da Gaetano in quel dell'Unipol Domus, impianto sardo che ospita le gare della squadra di Piscane.

    IL TABELLINO:

    Marcatori: 82' Gaetano

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6 (69' Prati 6), Rodriguez 6.5, Luperto 6.5; Palestra 7 (90' Di Pardo sv), Folorunsho 7 (90' Kilicsoy sv), Adopo 6, Deiola 6, Obert 6.5 (77' Idrissi 6); Esposito 7, Borrelli 5.5 (69' Gaetano 7). All. Pisacane

    ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 6, Hermoso 5.5; Celik 4.5, Cristante 6 (63' El Aynaoui 6), Koné 6, Tsimikas 5.5 (73' Ghilardi 5); Pellegrini 5.5 (63' Dybala 6), Soulé 5.5 (62' Ferguson 6); Baldanzi 5.5 (53' Rensch 6). All. Gasperini

    Arbitro: Zufferli

    Ammoniti: Folorunsho (C), Hermoso (R), Gaetano (C)

    Espulsi: Celik (R)

