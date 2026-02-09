Getty Images
Dove vedere Roma-Cagliari oggi in tv: quattro canali per seguire la partita che chiude il lunedì
ROMA-CAGLIARI GRATIS QUESTA SERA?
La partita tra Roma e Cagliari di oggi, al via alle ore 20:45 in quel dello Stadio Olimpico, non è disponibile in diretta gratis e in chiaro.
Per vedere Roma-Cagliari occorre avere un abbonamento a Dazn, che trasmette il match tramite app e sito ufficiale, a Sky o NOW.
I CANALI SU SKY, SKY GO E NOW
Oltre al 'canale' Dazn, Roma-Cagliari si può guardare tramite Sky, Sky Go e NOW.
La partita di Roma è disponibile in particolare sui canali numero 202, 213 e 251, rispettivamente Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K (per chi è in possesso di una tv 4K) e Sky Sport.
Prima di Roma-Cagliari ci saranno i consueti approfondimenti e le interviste ai protagonisti, che si ripeteranno anche dopo la conclusione dell'evento, intorno alle 22:40.
GUIDA TV, NON SOLO ROMA-CAGLIARI
18.30 Atalanta-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.30 Racing Santander-Mirandes (Segunda Division) - DAZN
20.45 Roma-Cagliari (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Villarreal-Espanyol (Liga) - DAZN
21.45 Porto-Sporting (Campionato portoghese) - DAZN
PROBABILI FORMAZIONI ROMA-CAGLIARI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi, Celik, El Aynaoui, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Mazzitelli, Obert; Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.
CAGLIARI-ROMA, IL TABELLINO DELL'ANDATA
La Roma ospita il Cagliari dopo aver perso la partita d'andata, decisa da Gaetano in quel dell'Unipol Domus, impianto sardo che ospita le gare della squadra di Piscane.
IL TABELLINO:
Marcatori: 82' Gaetano
CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6; Zappa 6 (69' Prati 6), Rodriguez 6.5, Luperto 6.5; Palestra 7 (90' Di Pardo sv), Folorunsho 7 (90' Kilicsoy sv), Adopo 6, Deiola 6, Obert 6.5 (77' Idrissi 6); Esposito 7, Borrelli 5.5 (69' Gaetano 7). All. Pisacane
ROMA (3-4-1-2): Svilar 7; Mancini 5.5, Ndicka 6, Hermoso 5.5; Celik 4.5, Cristante 6 (63' El Aynaoui 6), Koné 6, Tsimikas 5.5 (73' Ghilardi 5); Pellegrini 5.5 (63' Dybala 6), Soulé 5.5 (62' Ferguson 6); Baldanzi 5.5 (53' Rensch 6). All. Gasperini
Arbitro: Zufferli
Ammoniti: Folorunsho (C), Hermoso (R), Gaetano (C)
Espulsi: Celik (R)
