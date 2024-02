Dove vedere Real Sociedad-Maiorca in diretta tv gratis e streaming: Coppa del Re su Telelombardia e Youtube

Semifinale di ritorno di Coppa del Re, dopo lo 0-0 dell'andata Real Sociedad e Maiorca si giocano il passaggio all'ultimo atto del torneo.

Il 27 febbraio 2024 si decide la prima finalista della Coppa del Re 2023/2024. La Real Sociedad e il Maiorca, reduci dallo 0-0 dell'andata, sognano il passaggio all'ultimo atto del torneo, in un'edizione particolare che non vede nè Barcellona nè Real Madrid qualificate alla semifinale.

Giovedì, invece, Athletic Bilbao e Atletico Madrid si giocheranno l'altro posto in finale, che come di consueto si giocherà in primavera. Ultime fasi della Coppa del Re, un anno dopo la vittoria del Real Madrid ai danni dell'Osasuna.

In questa pagina tutte le info su come seguire Real Sociedad-Maiorca in diretta tv e streaming