Real Madrid vs AC Milan

Il Milan fa visita al Real Madrid dopo quattordici anni dall'ultima volta: dove vedere la partita del Bernabeu live in tv e streaming.

La squadra di gran lunga più vincente nella storia della Champions League contro la seconda. Real Madrid-Milan di stasera è una delle grandi classiche del calcio europeo, con ventidue coppe tra le due big: quindici per la squadra spagnola, sette per quella italiana.

Per l'ennesima volta Campione in carica, il Real Madrid ha svoltato contro il Borussia Dortmund recuperando una gara che sembrava persa, di fatto rilanciandosi per gli ottavi. Il Milan, invece, è reduce dal successo contro il Bruges dopo due sconfitte consecutive, ma deve ancora recuperare terreno.

Essendo la quarta di otto partite, la trasferta di oggi a Madrid è importante, se non quasi decisiva, per il Milan: per poter approdare agli ottavi serve guadagnare punti e magari l'impresa al Bernabeu, così da evitare di perdere ulteriore terreno sulle prime della classe.