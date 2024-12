Dove vedere Real Madrid-Pachuca gratis oggi: stasera diretta tv e streaming anche in chiaro della finale della Coppa Intercontinentale

Campionato mondiale per club

Il Real Madrid e i messicani del Pachuca si giocano la nuova Coppa Intercontinentale: la gara sarà visibile anche gratuitamente e senza costi.

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti o i messicani del Pachuca: da qui uscirà la vincitrice della rinnovata Coppa Intercontinentale, in pratica l'ex Mondiale per Club, che ha cambiato denominazione e formato dopo l'introduzione del nuovo Mondiale che prenderà il via la prossima estate.

In base al regolamento della competizione, il Real Madrid (campione in carica della Champions League) si è qualificato di diritto alla finalissima. Il Pachuca, che nel 2024 ha invece trionfato nella CONCACAF Champions League, ha dovuto invece superare due avversari: prima i brasiliani del Botafogo e poi gli egiziani dell'Al Ahly.

La finale della Coppa Intercontinentale tra il Real Madrid e il Pachuca è in programma nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 dicembre 2024, al Lusail Stadium di Lusail, in Qatar: il calcio d'inizio della partita sarà alle ore 18.00 italiane, ovvero le 20.00 locali.

La partita tra la formazione spagnola e quella messicana sarà visibile sia attraverso un televisore che in streaming su un dispositivo mobile, in entrambi i casi gratis: ecco come.