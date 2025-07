Stasera Real Madrid e Juventus si giocano i quarti del Mondiale per Club: le info su data, orario, dove vederla in chiaro e in diretta streaming.

Real Madrid-Juventus vale un posto ai quarti di finale del Mondiale per Club. Bianconeri contro Blancos in gara secca, con 90 minuti che si preannunciano di fuoco e chiamati a dire chi tra le squadre di Xabi Alonso e Tudor meriterà l'approdo tra le migliori 8 del torneo made in USA. Dove vedere Real-Juve in chiaro? Quando si gioca, a che ora? Tutte le info su canale tv e diretta streaming del match. L'articolo prosegue qui sotto