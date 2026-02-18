Goal.com
Dove vedere Qarabag-Newcastle oggi in tv: Champions, alle 18.45 l'andata dei playoff

Unica gara delle 18:45, la sfida tra il Newcastle di Tonali e il team azero del Qarabag è valida per l'andata degli spareggi di Champions League.

  • PARTITA GRATIS E IN CHIARO?

    La partita tra Qarabag e Newcasle, unica di Champions League di scena alle ore 18.45, non è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti.

    Nella giornata odierna non sono previste diretta su TV8, che trasmette di consueto alcune gare di Champions.

  • I CANALI PER QARABAG-NEWCASTLE

    Sky, Sky Go e NOW trasmettono in diretta tv e streaming la partita di oggi tra Qarabag e Newcastle.

    I canali per seguire la gara sono in particolare il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, e il numero 251, Sky Sport: entrambi sono disponibili in tv, sul sito di NOW e sulle app NOW e Sky Go.

  • QARABAG-NEWCASTLE, FORMAZIONI UFFICIALI

    Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafargulyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

    Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Woltemade, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Barnes

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA

    18.45 Qarabag-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.45 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+

    20.00 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN

    20.30 Catania-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    20.45 Milan-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Aberdeen-Motherwell (Coppa di Scozia) - COMO TV

    21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Bodo/Glimt-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Bruges-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

  • I PLAYOFF DI CHAMPIONS, L'ANDATA

    Galatarasay-Juventus 5-2

    Benfica-Real Madrid 0-1

    Borussia Dortmund-Atalanta 2-0

    Monaco-PSG 2-3

    Qarabag-Newcastle, ore 18:45

    Bodo/Glimt-Inter, ore 21:00

    Club Brugge-Atletico Madrid, ore 21:00

    Olympiacos-Bayer Leverkusen, ore 21:00

