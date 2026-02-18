Getty Images Sport
Dove vedere Qarabag-Newcastle oggi in tv: Champions, alle 18.45 l'andata dei playoff
PARTITA GRATIS E IN CHIARO?
La partita tra Qarabag e Newcasle, unica di Champions League di scena alle ore 18.45, non è visibile in diretta gratis e in chiaro per tutti.
Nella giornata odierna non sono previste diretta su TV8, che trasmette di consueto alcune gare di Champions.
I CANALI PER QARABAG-NEWCASTLE
Sky, Sky Go e NOW trasmettono in diretta tv e streaming la partita di oggi tra Qarabag e Newcastle.
I canali per seguire la gara sono in particolare il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, e il numero 251, Sky Sport: entrambi sono disponibili in tv, sul sito di NOW e sulle app NOW e Sky Go.
QARABAG-NEWCASTLE, FORMAZIONI UFFICIALI
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafargulyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Woltemade, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Barnes
GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI IN DIRETTA
18.45 Qarabag-Newcastle (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.45 Real Madrid-Paris FC (Champions League femminile) - DISNEY+
20.00 Levante-Villarreal (Liga) - DAZN
20.30 Catania-Trapani (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
20.45 Milan-Como (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Aberdeen-Motherwell (Coppa di Scozia) - COMO TV
21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Bodo/Glimt-Inter (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO
21.00 Bruges-Atletico Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Olympiacos-Bayer Leverkusen (Champions League) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Wolverhampton-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
I PLAYOFF DI CHAMPIONS, L'ANDATA
Galatarasay-Juventus 5-2
Benfica-Real Madrid 0-1
Borussia Dortmund-Atalanta 2-0
Monaco-PSG 2-3
Qarabag-Newcastle, ore 18:45
Bodo/Glimt-Inter, ore 21:00
Club Brugge-Atletico Madrid, ore 21:00
Olympiacos-Bayer Leverkusen, ore 21:00
