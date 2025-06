Dove vedere PSG-Inter Miami in chiaro: oggi in tv la partita di Messi, si gioca alle 18:00

Terzo ottavo del Mondiale, di scena questa sera la partita di Messi: il suo ex PSG contro il suo attuale club, l'Inter Miami. Ecco dove vederla.

L'ultima squadra europea di Leo Messi, Campione d'Europa in carica, e la sua attuale formazione. Alle 18:00 di questo pomeriggio si gioca la sfida del Mondiale per Club tra il PSG e l'Inter Miami, un match in cui tutti gli occhi, ancor più del solito, saranno sulla Pulce, trascinatore della formazione statunitense e noto ex della squadra parigina, divenuta regina della Champions League poche settimane fa.

Il primo quarto, Palmeiras-Chelsea, è stato definito, ora tocca all'altra parte del tabellone, con PSG e Inter Miami che incroceranno i destini di Flamengo-Bayern, anch'essa prevista quest'oggi.

Il match tra PSG e Inter Miami, nell'afosa domenica odierna, è visibile in diretta tv e streaming come tutto il Mondiale per Club: oltre agli abbonati, possono vedere la sfida anche gli utenti che si sono iscritti gratis al servizio.