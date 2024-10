Dove vedere Polonia-Portogallo oggi in tv: diretta gratis della Nations League, anche in streaming in chiaro dalle 20.45

Polonia vs Portogallo

Portogallo di scena in Polonia nella terza giornata della Nations League: ecco dove è possibile seguire l'incontro in chiaro.

Trasferta potenzialmente scivolosa per il Portogallo in questa terza giornata della fase a gironi di Nations League: Cristiano Ronaldo e compagni attesi dal match al cospetto della Polonia.

Lusitani a punteggio pieno dopo i primi due turni: battute Croazia e Scozia, entrambe davanti al pubblico portoghese e col risultato di 2-1.

La Polonia ha esordito espugnando l'Hampden Park di Glasgow in Scozia, per poi cadere di misura (1-0) in Croazia.

Di seguito tutte le info su come seguire Polonia-Portogallo in diretta tv e streaming: incontro visibile anche in chiaro?