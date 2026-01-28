Goal.com
Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Francesco Schirru

Dove vedere le partite di Champions in contemporanea oggi in tv: 17 su 18 insieme in un solo canale

Quasi tutte le gare di Champions League nello stesso momento con Diretta Gol: lo spettacolo del massimo torneo europeo al suo massimo dalle ore 21:00 di oggi.

Lo spettacolo della Champions League al suo picco. Questa sera, alle 21:00, scendono in campo tutte e 36 le squadre del girone unico, che si chiuderà proprio oggi.

18 partite in contemporanea per la regolarità delle qualificazioni agli ottavi e ai playoff della Champions 2026, tra cui quelle che vedono coinvolte Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.

Come lo scorso anno, nella prima annata con il nuovo format a girone unico, anche oggi sarà interessante seguire il rimbalzo di linea con la Diretta Gol, con cui vedere tutti i goal e le migliori azioni da 17 dei 18 campi europei. L'eccezione? Napoli-Chelsea.

  • LE PARTITE DI CHAMPIONS IN CONTEMPORANEA, COME?

    • Sky
    • Sky Go
    • NOW
  • ANCHE LA DIRETTA IN CHIARO E GRATIS?

    Le partite in contemporanea all'interno di Diretta Gol non sono visibili in diretta gratis, nè in streaming nè in tv.

    Per assistere a quasi tutta la Champions 'nello stesso momento', ovvero a 17 partite su 18, occorre avere un abbonamento a Sky, Sky Go o NOW.

  • IL CANALE PER DIRETTA GOL

    17 partite su 18 in contemporanea sono disponibili sul canale numero 251 di Sky, Sky GO e NOW; ovvero 'Sky Sport'.

    L'unico modo per seguire quasi tutte le gare di Champions di questa sera è quello di sintonizzarsi sul canale via tv, dunque con Sky e NOW, o in streaming utilizzando Sky Go e lo stesso NOW.

    L'unica eccezione è data dal Napoli, che essendo in esclusiva su Prime Video non è inserita all'interno della Diretta Gol di Sky e NOW.

  • LE SINGOLE PARTITE LIVE IN TV E STREAMING

    21.00 Napoli-Chelsea (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

    21.00 Monaco-Juventus (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    21.00 Borussia Dortmund-Inter (Champions League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW

    21.00 Union SG-Atalanta (Champions League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT (canale 254) e NOW

    21.00 Manchester City-Galatasaray (Champions League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    21.00 Benfica-Real Madrid (Champions League) - TV8, SKY SPORT (canale 256) e NOW

    21.00 PSG-Newcastle (Champions League) - SKY SPOR T (canale 257) e NOW

    21.00 Liverpool-Qarabag (Champions League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW 

    21.00 Barcellona-Copenhagen (Champions League) - SKY SPORT (canale 259) e NOW

    21.00 Eintracht Francoforte-Tottenham (Champions League) - SKY SPORT MIX e NOW

