Dove vedere le partite di Champions in contemporanea oggi in tv: 17 su 18 insieme in un solo canale

Lo spettacolo della Champions League al suo picco. Questa sera, alle 21:00, scendono in campo tutte e 36 le squadre del girone unico, che si chiuderà proprio oggi.
18 partite in contemporanea per la regolarità delle qualificazioni agli ottavi e ai playoff della Champions 2026, tra cui quelle che vedono coinvolte Atalanta, Inter, Juventus e Napoli.
Come lo scorso anno, nella prima annata con il nuovo format a girone unico, anche oggi sarà interessante seguire il rimbalzo di linea con la Diretta Gol, con cui vedere tutti i goal e le migliori azioni da 17 dei 18 campi europei. L'eccezione? Napoli-Chelsea.