Dove vedere la partita tra Milan e Slovan Bratislava in tv il 26 novembre: quinta partita di Champions, come guardarla su Sky e NOW Champions League Slovan Bratislava vs AC Milan Slovan Bratislava AC Milan

Il Milan affronta a Bratislava lo Slovan, attuale ultima in classifica della Champions: tutte le info su come vedere la partita in tv il 26 novembre.