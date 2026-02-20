Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Cagliari Lazio Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere la partita del Cagliari oggi in tv: sfida alla Lazio, i canali di stasera

Cagliari-Lazio chiude il sabato di Serie A, si parte alle 20:45 di stasera: oltre a Dazn, match live anche su Sky, Sky Go e NOW.

Pubblicità

  • LA PARTITA DELLA LAZIO GRATIS QUESTA SERA?

    La partita di questa sera tra Cagliari e Lazio non è tra quelle disponibili live gratis e in chiaro semplicemente registrandosi a Dazn, servizio che trasmette l'intera Serie A 2025/2026.

    Dazn, infatti, propone alcuni match senza abbonamento, ma si tratta di solito di big match, limitati.

    Per guardare Cagliari-Lazio bisogna essere in possesso di un abbonamento a Dazn, Sky o NOW.

    • Pubblicità

  • LA PARTITA DEL CAGLIARI, I CANALI DELLA DIRETTA

    Cagliari-Lazio è disponibile su Dazn, ma non solo: come tutte le gare del sabato di scena alle ore 20:45, anche la sfida dell'Unipol Domus si può seguire in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.

    Prima del calcio d'inizio ci saranno le consuete interviste e i vari approfondimenti, che si ripeteranno anche dopo il termine della gara.

    I canali che propongono Cagliari-Lazio son il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, il 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv che supporta la risoluzione 4K) e infine il 251, Sky Sport

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LAZIO

    CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.

    LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

  • COME È FINITA LA PARTITA D'ANDATA

    Nel match d'andata, giocato all'Olimpico, la Lazio di Sarri ha avuto la meglio 2-0. Un risultato maturato nel secondo tempo, con Isaksen prima e Zaccagni poi a garantire i tre punti contro il team di Pisacane

    IL TABELLINO:

    Marcatori: 65' Isaksen, 91' Zaccagni

    LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6.5), Marusic 6.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (61' Vecino 6); Isaksen 7 (84' Pedro sv), Dia 5 (84' Noslin sv), Zaccagni 7. All. Sarri 

    CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 5.5 (79' Idrissi sv), Adopo 5.5, Prati 5, Folorunsho 5.5 (79' Pavoletti sv), Gaetano 5.5 (57' Felici 5.5); S.Esposito 5 (68' Luvumbo 5.5), Borrelli 5.5 (69' Kilicsoy 5.5). All. Pisacane

    Arbitro: Sacchi

    Ammoniti: 46' Gaetano, 59' Felici

    Espulsi: -

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CAGLIARI-LAZIO E LE ALTRE PARTITE IN TV

    20.00 Al Hilal-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV

    20.00 Al Nassr-Al Hazem (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    20.30 St. Louis City-Charlotte (MLS) - APPLE TV

    20.30 St. Mirren-Motherwell (Campionato scozzese) - COMO TV

    20.30 Schalke 04-Magdeburgo (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    20.45 Cagliari-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Union SG-Anversa (Campionato belga) - DAZN

    21.00 Manchester City-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    21.00 Atletico Madrid-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Ajax-NEC (Eredivisie) - COMO TV

    21.05 PSG-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW

    22.45 Cincinnati-Atlanta United (MLS) - APPLE TV

Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Lazio crest
Lazio
LAZ
0