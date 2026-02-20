Getty Images
Dove vedere la partita del Cagliari oggi in tv: sfida alla Lazio, i canali di stasera
LA PARTITA DELLA LAZIO GRATIS QUESTA SERA?
La partita di questa sera tra Cagliari e Lazio non è tra quelle disponibili live gratis e in chiaro semplicemente registrandosi a Dazn, servizio che trasmette l'intera Serie A 2025/2026.
Dazn, infatti, propone alcuni match senza abbonamento, ma si tratta di solito di big match, limitati.
Per guardare Cagliari-Lazio bisogna essere in possesso di un abbonamento a Dazn, Sky o NOW.
LA PARTITA DEL CAGLIARI, I CANALI DELLA DIRETTA
Cagliari-Lazio è disponibile su Dazn, ma non solo: come tutte le gare del sabato di scena alle ore 20:45, anche la sfida dell'Unipol Domus si può seguire in diretta tv e streaming su Sky, Sky Go e NOW.
Prima del calcio d'inizio ci saranno le consuete interviste e i vari approfondimenti, che si ripeteranno anche dopo il termine della gara.
I canali che propongono Cagliari-Lazio son il numero 202, ovvero Sky Sport Calcio, il 213 (Sky Sport 4K, per chi è in possesso di una tv che supporta la risoluzione 4K) e infine il 251, Sky Sport
PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI-LAZIO
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Sulemana, Idrissi; Kilicsoy, S. Esposito. All. Pisacane.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.
COME È FINITA LA PARTITA D'ANDATA
Nel match d'andata, giocato all'Olimpico, la Lazio di Sarri ha avuto la meglio 2-0. Un risultato maturato nel secondo tempo, con Isaksen prima e Zaccagni poi a garantire i tre punti contro il team di Pisacane
IL TABELLINO:
Marcatori: 65' Isaksen, 91' Zaccagni
LAZIO (4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6 (73' Pellegrini 6), Gila 6.5, Romagnoli 6 (46' Provstgaard 6.5), Marusic 6.5; Guendouzi 6.5, Cataldi 6, Basic 5.5 (61' Vecino 6); Isaksen 7 (84' Pedro sv), Dia 5 (84' Noslin sv), Zaccagni 7. All. Sarri
CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zappa 6, Mina 6, Luperto 5.5; Palestra 5.5 (79' Idrissi sv), Adopo 5.5, Prati 5, Folorunsho 5.5 (79' Pavoletti sv), Gaetano 5.5 (57' Felici 5.5); S.Esposito 5 (68' Luvumbo 5.5), Borrelli 5.5 (69' Kilicsoy 5.5). All. Pisacane
Arbitro: Sacchi
Ammoniti: 46' Gaetano, 59' Felici
Espulsi: -
CAGLIARI-LAZIO E LE ALTRE PARTITE IN TV
20.00 Al Hilal-Al Ittihad (Saudi League) - SPORTITALIA e COMO TV
20.00 Al Nassr-Al Hazem (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
20.30 St. Louis City-Charlotte (MLS) - APPLE TV
20.30 St. Mirren-Motherwell (Campionato scozzese) - COMO TV
20.30 Schalke 04-Magdeburgo (Zweite Bundesliga) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.45 Cagliari-Lazio (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.45 Union SG-Anversa (Campionato belga) - DAZN
21.00 Manchester City-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
21.00 Atletico Madrid-Espanyol (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Ajax-NEC (Eredivisie) - COMO TV
21.05 PSG-Metz (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
22.45 Cincinnati-Atlanta United (MLS) - APPLE TV
