Dove vedere la partita del Cagliari oggi in tv: sfida alla Lazio, i canali di stasera

La partita di questa sera tra Cagliari e Lazio non è tra quelle disponibili live gratis e in chiaro semplicemente registrandosi a Dazn, servizio che trasmette l'intera Serie A 2025/2026.

Dazn, infatti, propone alcuni match senza abbonamento, ma si tratta di solito di big match, limitati.

Per guardare Cagliari-Lazio bisogna essere in possesso di un abbonamento a Dazn, Sky o NOW.