Getty Images
Dove vedere Panathinaikos-Roma oggi in tv: alle 21 si chiude il girone unico, giallorossi a caccia degli ottavi
Pubblicità
LA PARTITA IN DIRETTA SU TV8
Panathinaikos-Roma non è la partita scelta per la trasmissione in diretta tv e streaming gratis. Questa sera, infatti, su TV8 (ottavo canale del digitale terrestre) e su sito e app della stessa emittente, è disponibile Betis-Feyenoord.
Per seguire la partita odierna della Roma occorre avere un abbonamento a Sky o NOW.
I CANALI PER GUARDARE LA ROMA
Sono due i canali scelti per trasmettere la Roma questa sera, impegnata nell'ultima gara del girone unico di Europa League.
Dalle 21:00 il calcio d'inizio su Sky Sport Uno e Sky Sport, ovvero i canali numero 201 e 252. Prima della sfida sono previste interviste e approfondimenti, così come al termine della stessa.
Nello stesso orario è di scena anche Maccabi Tel Aviv-Bologna, alla pari di altre 16 gare.
- PubblicitàPubblicità
TUTTE LE PARTITE DI OGGI IN TV
21.00 Panathinaikos-Roma (Europa League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
21.00 Maccabi Tel Aviv-Bologna (Europa League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 253) e NOW
21.00 Aston Villa-Salisburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
21.00 Nottingham Forest-Ferencvaros (Europa League) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
21.00 Lille-Friburgo (Europa League) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
21.00 Betis-Feyenoord (Europa League) - TV8, SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 257) e NOW
LE 18 GARE IN CONTEMPORANEA: COME GUARDARLE
Essendo l'ultimo turno del girone, tutte e diciotto le partite di Europa League si giocano in contemporanea alle ore 21:00.
Su Sky Sport numero 251 è possibile seguire in diretta tv e streaming, via Sky, Sky Go e NOW, la Diretta Gol con il collegamento da tutti i campi in giro per l'Europa.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità