Dove vedere Palermo-Sampdoria oggi in tv gratis: la Serie B stasera è live anche per tutti

Prime Video trasmette in diretta tv e streaming Palermo-Sampdoria di questa sera.

Non esclusiva, il servizio di Amazon propone la partita tra Palermo e Sampdoria al pari di DAZN: e Lab Channel si gioca alle 20:30, con i rosanero a caccia di punti promozione e i blucerchiati alla ricerca di un successo per allontanarsi dalla zona calda.

Oltre al sito e all'app di Prime Video, la gara di Serie B è disponibile con le stesse modalità su Dazn e sul Servizio Lab Channel.