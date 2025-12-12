Dove vedere Palermo-Sampdoria oggi in tv gratis: la Serie B stasera è live anche per tutti

Il 16esimo turno di Serie B si apre al Barbera, dove il Palermo quinto in classifica e tra le maggiori pretendenti per il ritorno in A senza passare dai playoff, sfida la Sampdoria.
Un tempo classica nella massima serie, ora Palermo-Sampdoria si gioca in B e tra due squadre con obiettivi stagionali opposti: se i rosanero sono in piena lotta per la A ancora una volta, gli ospiti proveranno a salvarsi dopo la seconda annata consecutiva in grande difficoltà.
In classifica sono ben 13 i punti che separano Palermo e Sampdoria, con il team ligure che può contare esattamente sul doppio (26).