Palermo fansGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Palermo-Sampdoria oggi in tv gratis: la Serie B stasera è live anche per tutti

Sedicesimo turno di Serie B, alle 20:30 di questa sera il Palermo sfida la Sampdoria: obiettivi diversi per le due squadre, tra ritorno nella massima serie e salvezza a fine stagione.

Il 16esimo turno di Serie B si apre al Barbera, dove il Palermo quinto in classifica e tra le maggiori pretendenti per il ritorno in A senza passare dai playoff, sfida la Sampdoria.

Un tempo classica nella massima serie, ora Palermo-Sampdoria si gioca in B e tra due squadre con obiettivi stagionali opposti: se i rosanero sono in piena lotta per la A ancora una volta, gli ospiti proveranno a salvarsi dopo la seconda annata consecutiva in grande difficoltà.

In classifica sono ben 13 i punti che separano Palermo e Sampdoria, con il team ligure che può contare esattamente sul doppio (26).

  • PALERMO-SAMPDORIA, DOVE VEDERLA STASERA

    Prime Video trasmette in diretta tv e streaming Palermo-Sampdoria di questa sera.

    Non esclusiva, il servizio di Amazon propone la partita tra Palermo e Sampdoria al pari di DAZN: e Lab Channel si gioca alle 20:30, con i rosanero a caccia di punti promozione e i blucerchiati alla ricerca di un successo per allontanarsi dalla zona calda.

    Oltre al sito e all'app di Prime Video, la gara di Serie B è disponibile con le stesse modalità su Dazn e sul Servizio Lab Channel.

  • COME GUARDARE PALERMO-SAMPDORIA GRATIS

    Chi possiede un abbonamento Prime può vedere tranquillamente Palermo-Sampdoria di oggi semplicemente accedendo a Prime Video e selezionando la partita presente in home o nella sezione sport.

    Chi non ha un abbonamento Prime, invece, può attivare la prova gratuita di trenta giorni per seguire Palermo-Samp, con cui può usufruire del servizio Amazon e del catalogo per vedere film, serie tv e dirette sportive senza pagare nulla.

    Al termine della prova gratuita l'abbonamento si rinnova mensilmente o annualmente, a meno di una cancellazione prima della conclusione del periodo. Qualora la cancellazione avvenga anche dopo poco tempo, Prime sarà comunque disponibile per trenta giorni.

    La Champions League LIVEAbbonati a Prime Video

  • NON SOLO PALERMO-SAMP: LA GUIDA TV DI OGGI

    12.00 Parma-Monza (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    14.00 Bologna-Milan (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    16.00 Torino-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    18.00 Roma-Lazio (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    18.30 Werder Brema-Bayer Leverkusen (Bundesliga femminile) - DAZN

    20.30 Union Berlino-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

    20.30 Palermo-Sampdoria (Serie B) - DAZN, AMAZON PRIME VIDEO e LAB CHANNEL

    20.30 Juventus Next Gen-Pianese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    20.45 Lecce-Pisa (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Ayr United-St. Johnstone (Scottish Championship) - COMO TV

    21.00 Real Sociedad-Girona (Liga) - DAZN

  • LA SERIE B SU PRIME VIDEO

    Non è chiaro se Palermo-Sampdoria sarà l'unica partita della Serie B 2025/2026 trasmessa su Prime nel corso dei prossimi mesi.

