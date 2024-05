Dove vedere Olympiakos-Fiorentina in tv stasera: la finale di Conference di oggi 29 maggio anche in chiaro

La Fiorentina sfida l'Olympiakos nella finale di Conference League 2023/2024: tutte le info su come vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la finale vinta dall'Atalanta contro il Bayer Leverkusen, in virtù della tripletta di un Lookman spaziale, tocca alla Fiorentina scendere in campo nella propria, quella di Conference League contro l'Olympiakos.

Una gara che interessa non solo i tifosi della Fiorentina, ma in particolare anche quelli del Torino: se la Viola vincerà in quel di Atene saranno i granata a qualificarsi alla prossima Conference League come rappresentante italiana.

Olympiakos-Fiorentina di oggi è il grande evento sportivo europeo, in attesa della finalissima di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid di scena sabato 1 giugno.