Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv gratis: tutti gli eventi, le finali e i canali in chiaro
RAI 2 E RAI SPORT DI OGGI IN DIRETTA
Nella giornata odierna, come di consueto, Rai 2 propone diversi eventi delle Olimpiadi invernali gratis e in chiaro. Attraverso il secondo canale del digitale terrestre in tv e in streaming via Raiplay (app e sito ufficiale) è possibile seguire buona parte dei Giochi di Milano-Cortina, di scena in queste settimane.
Alla pari di Rai 2, anche Rai Sport (canale 58) propone diverse gare e finali dei Giochi. Attraverso l'app e il sito ufficiale di Raiplay è disponibile allo stesso modo il canale specifico, attraverso l'opzione dirette presente all'interno del servizio.
Non in chiaro, le Olimpiadi sono disponibili via Eurosport su Prime Video, Dazn, Timvision, HBO Max e Discovery+.
TUTTE LE GARE DI OGGI SU RAI 2
- Ore 11:10-12:30, Freestyle: Halfpipe maschile (Qualificazioni)
- Ore 13:30-14:45, Sci Alpinismo: Sprint (Finali)
- Ore 14:45-15:30, Freestyle: Aerials maschile (Finale)
- Ore 16:30-18:00, Pattinaggio di Velocità: 1500m maschile (Finali)
- Ore 19:00-20:30, Pattinaggio di Figura: Libero femminile
- Ore 21:00-23:10, Pattinaggio di Figura: Libero femminile
TUTTE LE GARE DI OGGI SU RAI SPORT
- Ore 12:55-13:30, Sci Alpinismo: Sprint (Finali)
- Ore 14:00-16:45, Curling femminile: Gran Bretagna - Italia
- Ore 19:00-21:00, Curling maschile: Semifinale
- Ore 21:00-23:00, Hockey femminile: Finale
GLI ITALIANI IN GARA
Combinata nordica (Samuel Costa, Aaron Kostner)
Curling torneo maschile
Curling torneo femminile
Pattinaggio di figura singolo femminile, Lara Naki Gutmann
Pattinaggio di velocità su ghiaccio 1500 m maschile, Daniele Di Stefano
Sci alpinismo Sprint femminile, Alba De Silvestro, Giulia Murada
Sprint maschile, Michele Boscacci
