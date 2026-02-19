Goal.com
Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv gratis: tutti gli eventi, le finali e i canali in chiaro

I canali, gli italiani in gara e tutta la guida tv per vedere le Olimpiadi di Milano-Cortina oggi in diretta: sulla Rai diversi eventi gratis e in chiaro per tutti.

  • RAI 2 E RAI SPORT DI OGGI IN DIRETTA

    Nella giornata odierna, come di consueto, Rai 2 propone diversi eventi delle Olimpiadi invernali gratis e in chiaro. Attraverso il secondo canale del digitale terrestre in tv e in streaming via Raiplay (app e sito ufficiale) è possibile seguire buona parte dei Giochi di Milano-Cortina, di scena in queste settimane.

    Alla pari di Rai 2, anche Rai Sport (canale 58) propone diverse gare e finali dei Giochi. Attraverso l'app e il sito ufficiale di Raiplay è disponibile allo stesso modo il canale specifico, attraverso l'opzione dirette presente all'interno del servizio.

    Non in chiaro, le Olimpiadi sono disponibili via Eurosport su Prime Video, Dazn, Timvision, HBO Max e Discovery+.

  • TUTTE LE GARE DI OGGI SU RAI 2

    • Ore 11:10-12:30, Freestyle: Halfpipe maschile (Qualificazioni)
    • Ore 13:30-14:45, Sci Alpinismo: Sprint (Finali)
    • Ore 14:45-15:30, Freestyle: Aerials maschile (Finale)
    • Ore 16:30-18:00, Pattinaggio di Velocità: 1500m maschile (Finali)
    • Ore 19:00-20:30, Pattinaggio di Figura: Libero femminile
    • Ore 21:00-23:10, Pattinaggio di Figura: Libero femminile
  • TUTTE LE GARE DI OGGI SU RAI SPORT

    • Ore 12:55-13:30, Sci Alpinismo: Sprint (Finali)
    • Ore 14:00-16:45, Curling femminile: Gran Bretagna - Italia
    • Ore 19:00-21:00, Curling maschile: Semifinale
    • Ore 21:00-23:00, Hockey femminile: Finale

  • GLI ITALIANI IN GARA

    Combinata nordica (Samuel Costa, Aaron Kostner)

    Curling torneo maschile

    Curling torneo femminile

    Pattinaggio di figura singolo femminile, Lara Naki Gutmann 

    Pattinaggio di velocità su ghiaccio 1500 m maschile, Daniele Di Stefano

    Sci alpinismo Sprint femminile, Alba De Silvestro, Giulia Murada 

    Sprint maschile, Michele Boscacci

