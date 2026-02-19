Dove vedere le Olimpiadi oggi in tv gratis: tutti gli eventi, le finali e i canali in chiaro

Nella giornata odierna, come di consueto, Rai 2 propone diversi eventi delle Olimpiadi invernali gratis e in chiaro. Attraverso il secondo canale del digitale terrestre in tv e in streaming via Raiplay (app e sito ufficiale) è possibile seguire buona parte dei Giochi di Milano-Cortina, di scena in queste settimane.

Alla pari di Rai 2, anche Rai Sport (canale 58) propone diverse gare e finali dei Giochi. Attraverso l'app e il sito ufficiale di Raiplay è disponibile allo stesso modo il canale specifico, attraverso l'opzione dirette presente all'interno del servizio.

Non in chiaro, le Olimpiadi sono disponibili via Eurosport su Prime Video, Dazn, Timvision, HBO Max e Discovery+.