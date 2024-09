Olanda e Germania danno vita al big match di stasera in Nations League, in palio punti importanti nel gruppo 3 di Lega A: dove guardare la partita

Lega A, si fa sul serio. Questa sera, alle 20.45, Olanda e Germania daranno vita ad uno dei più interessanti incontri della Nations League 2024/2025.

Nel gruppo 3, dopo aver vinto la rispettiva prima gara contro Bosnia e Ungheria in maniera netta, Olanda e Germania provano a prendersi la vetta solitaria in vista delle gare di ottobre e novembre, quando si deciderà le qualificate alla fase finale di Nations League. Quella che varrà la coppa, vinta dalla Spagna nell'ultima edizione.

Da una parte Zirkzee, dall'altra parte Musiala. Grandi nomi della nuova generazione in campo oggi, per provare a dimenticare un Europeo 2024 che per entrambe sarebbe dovuto essere ben diverso; e alla fine maturato in un nulla di fatto.