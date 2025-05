Dove vedere oggi Sinner in tv contro Paul: diretta in chiaro sulla Rai, annunciato il canale

Alle 20:30 di stasera è di scena Sinner contro Paul, per la semifinale degli Internazionali di Roma: match live anche gratis per tutti.

Stasera, alle 20:30, Sinner va a caccia della finalissima romana. Contro l'americano Tommy Paul, infatti, il tennista italiano proverà a raggiungere l'ultimo atto del torneo contro il rivale Alcaraz o contro il connazionale Musetti, impegnati nell'altra semifinale degli Internazionali di Roma BNL.

Dopo lo stop Sinner è tornato alla grande, riuscendo a superare Cherundolo, Navone e Ruud tra gli altri in questo torneo italiano 2025, arrivando ad un passo dalla finale per tentare di aggiungere un ulteriore alloro alla sua giovane ma scintillante carriera nel tennis mondiale.

Come il resto degli Internazionali di Roma, anche Sinner-Paul di oggi (venerdì 16 maggio) è disponibile in diretta tv sulla Rai, così da assistere all'atteso evento in chiaro e gratis per tutti.