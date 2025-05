Dove vedere oggi Sinner-Alcaraz in tv, è tempo della finale: diretta in chiaro sulla Rai, annunciato il canale

Alle 17:00 si gioca Sinner-Alcaraz per decidere chi vincerà il trofeo di tennis romano, gli Internazionali BNL disponibili anche in diretta gratis.

Tutti gli occhi su Roma. Al Foro Italico si gioca la finale degli Internazionali di tennis BNL, con l'italiano Jannik Sinner che sfida lo spagnolo Carlos Alcaraz: l'incontro più atteso, tra i due giganti mondiali.

Alle 17:30 di domenica 18 maggio di scena la finalissima che vedrà Sinner impegnato contro il rivale Alcaraz: entrambi che vogliono aggiungere un importante alloro alla loro personale bacheca, già ricchissima nonostante la giovane età.

Come il resto del torneo, anche la finale Sinner-Alcaraz è disponibile in diretta tv anche in chiaro e gratis, nonchè live tramite abbonamento.