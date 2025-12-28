Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Lautaro Martinez Federico Dimarco Inter Cremnese 04102025Getty Images
Vittorio Rotondaro

Dove vedere oggi Atalanta-Inter in tv e streaming: diretta gratis per il match delle 20:45

Atalanta-Inter chiude la domenica del 17° turno di Serie A: come vedere gratis il match della 'New Balance Arena'.

Pubblicità

La domenica della diciassettesima giornata di Serie A si chiuderà con una sfida per nulla banale: Inter di scena a Bergamo per far visita all'Atalanta.

I ragazzi di Chivu vorranno conservare il primo posto in una classifica che, al momento, sorride pochissimo alla 'Dea': solo 22 i punti totalizzati, frutto del pessimo avvio di stagione prima dell'avvicendamento in panchina tra Juric e Palladino.

La diretta tv e streaming di Atalanta-Inter sarà disponibile anche gratuitamente: ecco come seguire gratis il big match di oggi.

  • A CHE ORA SI GIOCA ATALANTA-INTER

    Atalanta-Inter è in programma per oggi 28 dicembre alla 'New Balance Arena' di Bergamo: calcio d'inizio previsto alle ore 20:45.

    L'arbitro dell'incontro sarà La Penna, coadiuvato da Abisso e Manganiello in sala VAR a Lissone.

    • Pubblicità

  • ATALANTA-INTER GRATIS: ECCO DOVE

    Sarà possibile assistere ad Atalanta-Inter in modo completamente gratuito grazie a DAZN: la sfida in salsa nerazzurra è infatti stata scelta per la trasmissione senza la necessità di possedere un abbonamento.

    Basterà creare un account su DAZN e selezionare l'evento in questione dopo il login: a quel punto si aprirà la finestra dedicata alla partita. Per chi invece ha già sottoscritto un abbonamento non cambierà assolutamente nulla.

    Diretta a partire dalle 19:30 con la trasmissione 'Fuoriclasse', condotta da Diletta Leotta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CALCIO IN TV OGGI 28 DICEMBRE

    12.30 Milan-Verona (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    13.30 Gabon-Mozambico (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    15.00 Cremonese-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    15.00 Sunderland-Leeds (Premier League) - SKY SPORT CALCIO e NOW

    16.00 Guinea Equatoriale-Sudan (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    17.30 Crystal Palace-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT 4K e NOW

    18.00 Bologna-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.30 Algeria-Burkina Faso (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    19.00 Braga-Benfica (Campionato portoghese) - DAZN

    20.45 Atalanta-Inter (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Costa d'Avorio-Camerun (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    21.30 Sporting-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Inter crest
Inter
INT
0