Dove vedere Nottingham-Arsenal, Luton-Brighton, Aston Villa-Newcastle e le partite di Premier di oggi 30 gennaio: canale tv e diretta streaming

Brighton, Arsenal e Aston Villa in campo nella serata di martedì 30 gennaio: tutte le info su dove vedere le partite in diretta.

Turno infrasettimanale di Premier League, con le big impegnate alla ricerca di punti in chiave titolo 2023/2024.

Manchester City, Liverpool e Arsenal in campo per la 22esima giornata, con il grosso del turno di scena martedì 30 gennaio 2024. Partita anche per il Brighton di De Zerbi, settimo in classifica ma deciso ad ottenere punti importanti in chiave Champions League.

Ma dove vedere le partite di Premier? In questa pagina le info sul canale tv Sky e la diretta streaming.