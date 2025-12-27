Pubblicità
Pubblicità
lookman nigeriaGetty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Nigeria-Tunisia oggi in tv: il big match di Coppa d'Africa gratis alle ore 21

Nigeria e Tunisia a confronto questa sera nella seconda partita della fase a gironi: per entrambe in palio punti che possono valere gli ottavi di Coppa d'Africa.

Pubblicità

  • LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C

    1. Tunisia, 3 punti
    2. Nigeria, 3 punti
    3. Tanzania, 0 punti
    4. Uganda, 0 punti
    • Pubblicità

  • NIGERIA-TUNISIA DOVE VEDERLA IN TV

    La partita tra Nigeria e Tunisia si può vedere in diretta tv e streaming sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia.

    Tramite Sportitalia è disponibile tutta la Coppa d'Africa gratis e in chiaro, dunque anche il match Nigeria-Tunisia di scena questa sera alle 21:00.

    Per chi utilizza il decoder di Sky il canale per seguire il match di oggi è il numero 560.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA PARTITA DI OGGI IN STREAMING

    Non solo il canale 60 e il 560 per vedere Nigeria-Tunisia in diretta tv, ma bensì anche la possibilità di utilizzare l'app e il sito ufficiale di Sportitalia per seguire in live streaming, sempre in chiaro e gratis, la partita odierna di Coppa d'Africa e in generale tutto l'evento attualmente di scena in Marocco.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV

    18.00 Udinese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.30 Chelsea-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

    18.30 Uganda-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA

    18.30 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    18.45 Aberdeen-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV 

    19.30 Bari-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.45 Pisa-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Nigeria-Tunisia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Nigeria crest
Nigeria
NGR
Tunisia crest
Tunisia
TUN
0