Dove vedere Nigeria-Tunisia oggi in tv: il big match di Coppa d'Africa gratis alle ore 21
LA CLASSIFICA DEL GRUPPO C
- Tunisia, 3 punti
- Nigeria, 3 punti
- Tanzania, 0 punti
- Uganda, 0 punti
NIGERIA-TUNISIA DOVE VEDERLA IN TV
La partita tra Nigeria e Tunisia si può vedere in diretta tv e streaming sul canale numero 60 del digitale terrestre, ovvero Sportitalia.
Tramite Sportitalia è disponibile tutta la Coppa d'Africa gratis e in chiaro, dunque anche il match Nigeria-Tunisia di scena questa sera alle 21:00.
Per chi utilizza il decoder di Sky il canale per seguire il match di oggi è il numero 560.
LA PARTITA DI OGGI IN STREAMING
Non solo il canale 60 e il 560 per vedere Nigeria-Tunisia in diretta tv, ma bensì anche la possibilità di utilizzare l'app e il sito ufficiale di Sportitalia per seguire in live streaming, sempre in chiaro e gratis, la partita odierna di Coppa d'Africa e in generale tutto l'evento attualmente di scena in Marocco.
LE PARTITE DI OGGI: LA GUIDA TV
18.00 Udinese-Lazio (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
18.30 Chelsea-Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
18.30 Uganda-Tanzania (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
18.30 Al Ittihad-Al Shabab (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV
18.45 Aberdeen-Dundee United (Campionato scozzese) - COMO TV
19.30 Bari-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Pisa-Juventus (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Nigeria-Tunisia (Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
