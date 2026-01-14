Dove vedere Nigeria-Marocco oggi in tv: in palio la finalissima, diretta in chiaro

Coppa d'Africa alle battute conclusive: è il giorno delle due semifinali che decreteranno le nazionali protagoniste dell'ultimo atto in programma a Rabat domenica 18 gennaio.
Ancora in corsa i padroni di casa del Marocco, attesi dalla super sfida contro la Nigeria: percorso netto per Osimhen e compagni, capaci di vincere tutte e cinque le gare fin qui affrontate; bilancio di quattro successi e un pareggio, invece, per i 'Leoni dell'Atlante', fermati sull'1-1 soltanto dal Mali durante la fase a gironi.
Di seguito tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming Nigeria-Marocco: diretta in chiaro e dunque gratis per tutti.