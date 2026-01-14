Pubblicità
Pubblicità
Osimhen Brahim Diaz Nigeria MoroccoGOAL
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Nigeria-Marocco oggi in tv: in palio la finalissima, diretta in chiaro

Nigeria e Marocco in campo nella seconda semifinale della Coppa d'Africa: dove vedere il match oggi in tv e streaming, la diretta sarà gratis per tutti.

Pubblicità

Coppa d'Africa alle battute conclusive: è il giorno delle due semifinali che decreteranno le nazionali protagoniste dell'ultimo atto in programma a Rabat domenica 18 gennaio.

Ancora in corsa i padroni di casa del Marocco, attesi dalla super sfida contro la Nigeria: percorso netto per Osimhen e compagni, capaci di vincere tutte e cinque le gare fin qui affrontate; bilancio di quattro successi e un pareggio, invece, per i 'Leoni dell'Atlante', fermati sull'1-1 soltanto dal Mali durante la fase a gironi.

Di seguito tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming Nigeria-Marocco: diretta in chiaro e dunque gratis per tutti.

  • NIGERIA-MAROCCO, DOVE GUARDARLA STASERA

    I diritti per la trasmissione della Coppa d'Africa in Italia sono stati acquisiti da Sportitalia: per seguire Nigeria-Marocco non servirà dunque alcun abbonamento.

    Diretta tv e streaming gratis per tutti del confronto tra queste due nazionali, in campo oggi alle ore 21:00 per conquistare un posto nella finalissima.

    Appuntamento allo Stade Prince Moulay Abdallah di Rabat, capitale del Marocco.

    • Pubblicità

  • COME VEDERE SPORTITALIA OGGI

    Sportitalia è un canale raggiungibile al numero 60 del digitale terrestre, oppure al 560 per chi possiede un decoder Sky.

    In chiaro la diretta tv, disponibile in modo del tutto gratuito anche sull'app di Sportitalia e sul sito ufficiale dell'emittente: in quest'ultimo caso, bisognerà selezionare il canale S HD in alto sulla sinistra della home.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • NON SOLO LA COPPA D'AFRICA: LA GUIDA TV DI OGGI

    18.00 Ternana-Potenza (Semifinale Coppa Italia Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    18.30 Napoli-Parma (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    18.30 Al Ahli-Al Taawoon (Saudi League) - SOLOCALCIO e COMO TV

    19.45 Fafe-Braga (Taça de Portugal) - COMO TV

    20.30 Colonia-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT MAX e NOW

    20.45 Inter-Lecce (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    20.45 Falkirk-Celtic (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.45 Porto-Benfica (Taça de Portugal) - COMO TV

  • IL TABELLONE DELLA COPPA D'AFRICA

    Semifinali

    Senegal-Egitto (oggi alle ore 18)

    Nigeria-Marocco (oggi alle ore 21)

    Finale 3°/4° posto (17 gennaio alle ore 17)

    Finale 1°/2° posto (18 gennaio alle ore 20)

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Nigeria crest
Nigeria
NGR
Marocco crest
Marocco
MAR
0