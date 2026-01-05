Dove vedere Nigeria-Mozambico oggi in tv: confermato il canale per la Coppa d'Africa in chiaro

Nigeria-Mozambico si può guardare in diretta tv e streaming con Sportitalia. Tramite il canale 60 del digitale terrestre, il 560 per chi utilizza il decoder di Sky, l'app e il sito del servizio, la gara di Coppa d'Africa odierna è disponibile gratis e in chiaro per tutti.

Una sfida importante anche per l'Atalanta, considerando la presenza di Lookman. Trascinatore della Nigeria, salterà un'altra partita di Serie A qualora il suo team dovesse passare il turno e approdare ai quarti di finale.

Nella fase successiva la squadra che supererà Nigeria-Mozambico se la vedrà contro una tra Algeria e Congo DR, inserite nella stessa parte del tabellone.