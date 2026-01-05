AFP
Dove vedere Nigeria-Mozambico oggi in tv: confermato il canale per la Coppa d'Africa in chiaro
COPPA D'AFRICA IN CHIARO?
La Coppa d'Africa si può vedere in chiaro e gratis per tutta la durata del torneo che si concluderà a metà gennaio.
Al via a dicembre, la Coppa d'Africa sta entrando nel vivo con gli ottavi di finale, ai quali sono già qualificati Camerun, Marocco, Mali e Senegal. Eliminata una delle favorite, la Tunisia.
CANALE E APP PER LA PARTITA DELLA NIGERIA
Nigeria-Mozambico si può guardare in diretta tv e streaming con Sportitalia. Tramite il canale 60 del digitale terrestre, il 560 per chi utilizza il decoder di Sky, l'app e il sito del servizio, la gara di Coppa d'Africa odierna è disponibile gratis e in chiaro per tutti.
Una sfida importante anche per l'Atalanta, considerando la presenza di Lookman. Trascinatore della Nigeria, salterà un'altra partita di Serie A qualora il suo team dovesse passare il turno e approdare ai quarti di finale.
Nella fase successiva la squadra che supererà Nigeria-Mozambico se la vedrà contro una tra Algeria e Congo DR, inserite nella stessa parte del tabellone.
LA GUIDA TV DI OGGI: TUTTE LE PARTITE
17.00 Egitto-Benin (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.00 Nigeria-Mozambico (Ottavi di finale Coppa d'Africa) - SPORTITALIA
20.30 Benevento-Crotone (Serie C) - RAI SPORT, SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
20.30 Cosenza-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.30 Triestina-Alcione (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
20.30 Team Altamura-Casertana (Serie C) - SKY SPORT MIX, SKY SPORT (canale 254) e NOW
PROBABILI FORMAZIONI NIGERIA-MOZAMBICO
NIGERIA (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel, Bassey, Ajayi, Onyemaechi; Iwobi, Ndidi, Onyeka; Lookman; Adams, Osimhen
MOZAMBICO (4-2-3-1): Urrubal; Mexer, Chamboco, Dove, Nanani; Kambala, Guima; Catamo, Domimgues, Gildo; Ratifo
