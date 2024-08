Dove vedere Napoli-Modena stasera in tv: diretta gratis della Coppa Italia e in streaming, oggi

Il momento del Napoli di Conte è arrivato, prima gara ufficiale contro il Modena: dove vedere la Coppa Italia questa sera in tv e streaming.

Il momento che tutti i tifosi del Napoli aspettavano dall'annuncio di Antonio Conte come nuovo tecnico azzurro è finalmente arrivato: primo match ufficiale della squadra partenopea, che esordisce nell'annata 2024/2025 affrrontando il Modena in Coppa Italia.

In campo sin da agosto in virtù del deludente decimo posto della scorsa annata, il Napoli proverà a inizare al meglio la stagione, prima di esordire in Serie A la prossima settimana nel match di campionato contro il Verona il 18 agosto.

Se il Napoli passerà il turno contro il Modena affronterà nei sedicesimi di finale, il turno pre-ingresso delle big, la vincente della sfida tra Parma e Palermo.