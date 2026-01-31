Dove vedere Napoli-Fiorentina oggi in tv: in campo alle 18:00, le info sullo streaming del match del 'Maradona'

15.00 Pisa-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Zona Serie B - DAZN
15.00 Avellino-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Empoli-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Virtus Entella-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Sudtirol-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Venezia-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Sassuolo-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
15.00 Gorica-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW
16.00 Leeds-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
16.00 Brighton-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
16.00 Wolverhampton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW
16.00 Cercle Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN
16.15 Osasuna-Villarreal (Liga) - DAZN
16.30 AZ-NEC (Eredivisie) - COMO TV
17.00 Paris FC-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
17.15 Pescara-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Inter U23-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Carpi-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Campobasso-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Bra-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Ospitaletto-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
18.30 Chelsea-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
18.30 Amburgo-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
18.30 Levante-Atletico Madrid (Liga) - DAZN
19.30 Sampdoria-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
20.45 Cagliari-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Liverpool-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW
21.00 Elche-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Dundee United-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV
21.05 Monaco-Rennes (Ligue 1) - SKY SPORT e NOW
23.00 Independiente-Velez (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV