Fiorentina Napoli Kean Buongiorno
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Napoli-Fiorentina oggi in tv: in campo alle 18:00, le info sullo streaming del match del 'Maradona'

Il Napoli torna in campo in Serie A dopo l'eliminazione dalla Champions: sfida alla Fiorentina, come seguirla in diretta tv e streaming.

Napoli chiamato a smaltire in fretta la delusione relativa alla prematura eliminazione dalla Champions League: campioni d'Italia impegnati contro la Fiorentina nel 23° turno di Serie A.

Ora sono nove i punti di distacco dall'Inter capolista, con la zona Champions fattasi improvvisamente a rischio: la Juventus (carnefice nello scontro diretto di una settimana fa) è soltanto a una lunghezza da Hojlund e compagni.

Dal canto suo, la Fiorentina vorrà ottenere punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione in cui si trova attualmente.

Di seguito tutto ciò che serve sapere su come seguire Napoli-Fiorentina in diretta tv e streaming: si gioca oggi al 'Maradona'.

  • NAPOLI-FIORENTINA GRATIS IN TV?

    Per Napoli-Fiorentina non è prevista la trasmissione in chiaro.

    Niente diretta gratis ma soltanto in abbonamento: l'unico modo per assistere all'incontro è sull'app di DAZN, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco, device portatili e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box.

  • A CHE ORA SI GIOCA NAPOLI-FIORENTINA

    Napoli-Fiorentina è in programma per oggi 31 gennaio 2026 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Calcio d'inizio alle ore 18:00.

  • COME VEDERE DAZN OGGI

    Come già detto in precedenza, esistono diversi modi per utilizzare l'app di DAZN e, di conseguenza, fruire della visione di Napoli-Fiorentina.

    Da browser, invece, basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali (e-mail e password) del proprio abbonamento a uno dei piani facenti parte dell'offerta.

    Chi è anche cliente Sky, può attivare il servizio 'Zona DAZN' e seguire Napoli-Fiorentina in diretta sul canale DAZN 1 (numero 214).

  • NON SOLO NAPOLI-FIORENTINA: IL CALCIO OGGI IN TV

    15.00 Pisa-Sassuolo (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    15.00 Zona Serie B - DAZN

    15.00 Avellino-Cesena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Empoli-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Virtus Entella-Frosinone (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Sudtirol-Catanzaro (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Venezia-Carrarese (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    15.00 Torino-Fiorentina (Campionato Primavera) - SPORTITALIA

    15.00 Sassuolo-Monza (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV

    15.00 Gorica-Hajduk (Campionato croato) - COMO TV

    15.30 Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen (Bundesliga) - SKY SPORT MAX e NOW

    16.00 Leeds-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW

    16.00 Brighton-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW

    16.00 Wolverhampton-Bournemouth (Premier League) - SKY SPORT MIX e NOW

    16.00 Cercle Bruges-Anversa (Campionato belga) - DAZN

    16.15 Osasuna-Villarreal (Liga) - DAZN

    16.30 AZ-NEC (Eredivisie) - COMO TV

    17.00 Paris FC-Marsiglia (Ligue 1) - SKY SPORT (canale 258) e NOW

    17.15 Pescara-Mantova (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    17.30 Inter U23-Pergolettese (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    17.30 Carpi-Sambenedettese (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW

    17.30 Campobasso-Pontedera (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW

    17.30 Bra-Gubbio (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW

    17.30 Ospitaletto-Lumezzane (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW

    18.30 Chelsea-West Ham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    18.30 Amburgo-Bayern (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW

    18.30 Levante-Atletico Madrid (Liga) - DAZN

    19.30 Sampdoria-Spezia (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL

    20.45 Cagliari-Verona (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Liverpool-Newcastle (Premier League) - SKY SPORT ARENA, SKY SPORT 4K e NOW

    21.00 Elche-Barcellona (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Dundee United-Hearts (Campionato scozzese) - COMO TV

    21.05 Monaco-Rennes (Ligue 1) - SKY SPORT e NOW

    23.00 Independiente-Velez (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

