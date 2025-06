Dove vedere Musetti in campo oggi contro Alcaraz: orario e chi trasmette la semifinale del Roland Garros

Musetti affronta Alcaraz in semifinale del Roland Garros: orario del match e dove è possibile seguirlo in diretta tv e streaming.

Il sogno continua per Lorenzo Musetti, giunto in semifinale del Roland Garros dove l'avversario per un posto nell'ultimo atto è lo spagnolo Carlos Alcaraz.

La sfida contro il numero due al mondo sta diventando un'abitudine per il tennista toscano: sei i precedenti con Alcaraz, in vantaggio per 5-1.

Musetti ha vinto il primo confronto andato in scena nel 2022, poi sono arrivati soltanto successi dello spagnolo: l'ultimo nella semifinale degli Internazionali d'Italia, quando Alcaraz si è imposto per due set a zero.

