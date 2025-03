Dove vedere Musetti-Djokovic martedì 25 marzo in tv: a Miami in palio gli ottavi

Musetti-Djokovic a Miami il 25 marzo, è tempo della grande sfida disponibile in tv in abbonamento, ma non gratis per tutti.

In attesa di rivedere Sinner in campo, i milioni di italiani appassionati di tennis (sport esploso come mai prima nell'ultimo biennio) seguono con grande attenzione i più grandi interpreti della nazione, da Berrettini a Musetti. Quest'ultimo giocherà martedì 25 marzo una gara importantissima, contro Novak Djokovic.

Per gli amanti del tennis italiano e non, Musetti-Djokovic è il clou del Miami Open 2025, incontro valido per i sedicesimi di finale del torneo a cui partecipa anche Matteo Berrettini.

Come il resto del Miami Open, anche Musetti-Djokovic di martedì 25 è visibile in tv: a differenza di altri tornei, però, l'incontro del tennista italiano non è disponibile gratis e in chiaro per tutti, ma solo in abbonamento.